Star Trek Discovery: rivelata la data della première

Star Trek: Discovery debutterà il 24 settembre 2017 con una speciale première trasmessa negli Stati Uniti dalla CBS.

Dopo di ciò, il primo ed il secondo episodio della serie saranno disponibili online su CBS All Access, con le puntate che seguiranno che saranno rilasciate, sempre online, ogni domenica. Originariamente l’uscita della serie era stata programmata per gennaio di quest’anno, ma il debutto dello show è stato poi posticipato prima a maggio e poi in autunno. Durante gli Upfronts la CBS ha annunciato di aver aumentato l’ordine del numero degli episodi, da 13 a 15 e di conseguenza la prima stagione sarà divisa in due parti: i primi 8 episodi andranno in onda dal 24 settembre al 5 novembre e dopo uno hiatus, la serie riprenderà in gennaio per mandare in onda i restanti 7 episodi.

La nova serie sarà dedicata ai viaggi della flotta spaziale alla ricerca di nuove forme di vita ed in particolare ad un ufficiale che scoprirà che capire tutto ciò che riguarda gli alieni, dovrà prima imparare a comprendere se stesso. Nella serie vedremo inoltre una nuova nave spaziale, nuovi personaggi e nuove missioni, nella speranza che il futuro possa ispirare le nuove generazioni.

Nel cast di Star Trek Discovery, Jason Isaacs nel ruolo del Capitano Lorca, comandante della nave spaziale Discovery, Sonequa Martin-Green nel ruolo di Michael Burnham e James Frain, Terry Serpico, Maulik Pancholy, Sam Vartholomeos, Doug Jones, Anthony Rapp, Michelle Yeoh, Chris Obi, Shazad Latif e Mary Chieffo. la serie è prodotta dalla CBS Television Studios con Alex Kurtzman’s Secret Hideout, Bryan Fuller’s Living Dead Guy Productions e Roddenberry Entertainment e Kurtzman, Fuller, Heather Kadin, Gretchen J. Berg & Aaron Harberts, Akiva Goldsman, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi.

Lo show sarà trasmesso dalla piattaforma Netflix in 188 paesi, Italia inclusa.