Stephen Amell parla della quinta stagione e del futuro di Arrow

Era da molto tempo che Stephen Amell, protagonista di Arrow nei panni dell’eroe della DC, non si prestava ad un’intervista tanto articolata che affrontasse alcuni punti focali di questa quinta stagione e parlasse del futuro dello show, grazie a EW l’attore ha però affrontato questi e molti altri argomenti che riguardano la serie senza tuttavia anticipare molto sugli episodi che seguiranno e su come si concluderà questa stagione o quali saranno gli effetti della conclusione dei flashback sulla narrativa della serie.

Sappiamo che Oliver tornerà sull’isola quest’anno, che cosa ti ha sorpreso di più su come ci arriverà?

STEPHEN AMELL: Penso che la fine della stagione sarà una sorpresa, il che è strano, perché sappiamo cosa accade all’inizio del pilot. Non conosco molte delle cose che succederanno quando tornerà sull’isola. So solo di alcuni dettagli logistici che useremo per l’occasione.

Arrow ha preso una piega piuttosto oscura in questi ultimi episodi, pensi che lo show stia andando verso il genere di sensazione che dava nella prima stagione?

Beh, deve farlo. Una delle più grandi rivelazioni che abbiamo quest’anno è che Oliver sta imparando qualcosa sul genere di persona che era nella prima stagione e, soprattutto, sul genere di persona che abbiamo visto nei flashback. In Russia è scatenato e ha intrapreso un cammino davvero oscuro, ma, secondo me, questo non toglie che sia comunque cresciuto. Ovviamente, tra la 1^ e la 2^ stagione, c’è una profonda differenza. Il fatto che non abbia ucciso Slade alla fine della seconda stagione è stato importante e anche il fatto che se ne sia andato alla fine della terza e che abbia imparato a vedere il mondo non solo in termini di bianco o nero alla fine della quarta, come lo è stato che abbia ucciso Damien Darhk, perché mostra che lo ha fatto per proteggere le persone che gli sono vicine. Sarà sempre costretto a prendere decisioni moralmente discutibili e non avrà sempre il lusso di poter fare la scelta giusta.

La polizia ha preso di mira Green Arrow, che cosa dovrà affrontare Oliver sia come Green Arrow che come sindaco?

Beh, quello che succederà sarà interessante. Oliver verrà messo in una posizione in cui Green Arrow sarà denigrato in modo tale da metterlo in una situazione da cui non sarà facile tornare indietro, per ciò di cui verrà accusato di aver fatto come Green Arrow e per averlo coperto in quanto sindaco, ma non avrà altra scelta e per Oliver sarà difficile affrontare la cosa come sindaco. Dobbiamo concentrarci sull’impegno del governare Star City ed è una cosa che mi piace molto. In un paio di episodi non ho nemmeno dovuto indossare il costume di Arrow e poi per altri l’ho messo solo per poco tempo, il che per noi è un punto di partenza. Molte delle cose che stiamo facendo quest’anno sono un punto di partenza e so che questa cosa ha creato un certo elemento di angoscia tra i fan. Alle persone piacciono certe cose, ma ce ne sono alcune che devi fare. Bisogna sempre provare cose nuove in uno show televisivo.

In una stagione dedicata all’eredità di Oliver pensi lui si senta in colpa per ciò che accade, perché tutto scaturisce dalle sue scelte del passato?

Questo è un tema che usiamo molto nello show, ma io non penso che Oliver lo abbia fatto. Ovviamente è responsabile della morte del Detective Malone ed è qualcosa con cui dovrà convivere per il resto della vita, ma credo anche che ormai abbia passato la fase in cui era un po’ piagnucoloso. Ultimamente sto pensando molto al team e a tutti in generale – non voglio certo dire che gli altri non abbiano avuto la loro parte di tragedie, ma Diggle è stato rinchiuso in una prigione federale e adesso sembra più felice e sulla via della redenzione. Adesso ci attende un interessante arco narrativo per Felicity che riguarda un obiettivo per lei che esiste al di fuori del team, che credo sarà molto importante. Curtis sta un meglio, nonostante abbia problemi con il suo matrimonio. Rene era una persona senza uno scopo prima del suo incontro con il team. La stessa cosa vale per Dinah per il fatto che uccidesse indiscriminatamente e poi abbia perso la strada, perché non aveva più un obiettivo che ha ritrovato unendosi al team. Anche Quentin sembra di nuovo sulla via della guarigione. Ovviamente l’unica eccezione è Thea e penso che Oliver sia preoccupato per lo stato emotivo in cui si trova sua sorella, ma in generale, penso che ci sia un senso di realizzazione per tutti. Certo, non ci si è arrivati indenni, ma questo è il senso del nostro show.

Cosa pensa Oliver del fatto che Felicity è tornata alla sua vecchia occupazione di hacktivist e sta segnando il suo stesso cammino?

Mi piace il modo in cui stiamo gestendo la cosa. Oliver sa che lei sta combinando qualcosa e al momento ne è disturbato – non per il fatto che lei stia affrontando un nuovo rischio, ma per alcune risposte che ha dato quando Oliver scopre John fare qualcosa nell’episodio in Russia. In quella puntata comincio a realizzare che sta accadendo qualcosa ad entrambi, qualcosa di cui non mi hanno parlato. Alla fine dell’episodio ciò che John fa viene in un certo senso superato, ma per il personaggio di Felicity la cosa non sarà risolta fino a che i due non avranno quella che io definisco una conversazione tra adulti. Ma lui sa che sta combinando qualcosa e sa che non vuole dirgli cosa sia, quindi lui sta gestendo al cosa a modo suo.

Pensi che Felicity ed Oliver possano tornare ad avere la relazione lavorativa che avevano prima?

Certo, c’era una certa distanza tra loro all’inizio dell’anno. E non voglio ignorare il fatto che Oliver sia stato messo nella posizione di uccidere il Detective Malone e le conseguenze di questo gesto per Felicity. Penso che non siano state molte risposte sul come loro siano arrivati dal rapporto che avevano alla fine della 4^ stagione a quello che aveano all’inizio della 5^ e credo che risponderemo a queste domande.

Pensi che torneranno mai ad essere una coppia?

Certo. Naturalmente. Sappiamo cosa si sia messo tra loro: la mancanza di fiducia. Felicity si è allontanata e Oliver ha lasciato che lo facesse. Viviamo in un mondo creato per la televisione, le recinzioni possono sempre essere riparate.

Oliver crede che anche Black Siren possa essere redenta, vedremo ancora qualcosa di questa storia nel resto della stagione?

Non so se vedremo qualcosa per la fine della stagione, ma mi piace l’idea e io vedo il fatto che Oliver creda che una piccola speranza di redenzione possa esistere da qualche parte come un segno di crescita.

Cosa ci puoi dire di cosa Talia al Ghul voglia da Oliver? Perché lui non ha capito che legame ci fosse tra loro quando ha incontrato Ra’s al Ghul e Nyssa al Ghul?

Intanto bisogna davvero fare attenzione al fatto se lei dica mai davvero il suo nome per intero. A) Non lo fa e B) capisco che questa cosa possa creare qualche confusione, ma Oliver, a questo punto della storia, non ha ancora incontrato Ra’s e Nyssa, non sa che Sara è viva, non ha idea che Malcolm faccia parte della Lega – non sa nulla di tutto questo. Talia è semplicemente la donna che ha cercato Oliver, perché pensa che abbia la capacità di fare del bene nel mondo. Ed è una cosa di cui parleremo presto nello show.

Con Prometheus che sta preparando il suo attacco finale Oliver non è preoccupato che le persone che gli stanno accanto restino ferite o peggio finiscano per morire?

Questa cosa è importante. Per me, una delle cose interessanti di Prometheus è quanto poco gli importi delle persone accanto ad Oliver. Sono solo pedine da abbattere, il che ovviamente li mette in pericolo, ma credo che una delle cose che Oliver ha fatto durante quest’anno, sia proprio imparare a fidarsi delle persone e accettare che il fatto che dicano “conosco i rischi ed ho comunque scelto di rimanere,” sia davvero qualcosa che spetta solo a loro decidere. Penso che la preoccupazione di Oliver che tutte le persone che tocca in qualche modo possano rischiare di morire finirà, perché questa è la natura del cammino che ha scelto.

Sappiamo che i flashback finiranno alla fine di questa stagione, che cosa significherà questo per la sesta stagione? Che cosa speri di vedere per il futuro?

Sono aperto ad ogni possibile idea, come per esempio dei flash-forward, dei salti in avanti del tempo nell’arco della stagione, un espediente che abbiamo usato in qualche occasione nella 4^ stagione. Penso che sarebbe anche interessante se, finiti i flashback, avessimo più tempo per espandere il nostro universo concentrandoci maggiormente sulle storie di origine dei vari personaggi, anche senza flashback, ma semplicemente descrivendo la loro esistenza al di fuori del covo di Arrow. Potremmo farlo, perché – molto semplicemente – avremo più tempo e avremo modo di inserire più dialoghi. So che stanno valutando diverse idee, ma non ho davvero idea se porteremo qualche nuovo elemento nella 6^ stagione o se in qualche modo si capirà che lo show era stato concepito come una serie di sole 5 stagioni, cosa che comunque è un traguardo. Non ci sono molti show in televisione che sono cominciati nel 2012, solo per il fatto che siamo arrivati fino a qui, meritiamo una pacca sulla spalla.

Vorresti vedere di flash-forward fino alla morte di Oliver? Che sia da qui ad 1 o a 10 anni da adesso, ti interesserebbe?

Sì. Penso che la chiave di una storia come questa sia che Green Arrow era stato concepito evidentemente come uno show che raccontava una storia di origine di 5 anni, ma che adesso stiamo rompendo questo arco narrativo andando avanti. C’è sempre un piano, ma normalmente va di stagione in stagione. Per esempio non credo che all’inizio della 2^ stagione sapessimo che Oliver alla fine sarebbe finito ad Hong Kong. Non sappiamo sempre queste cose e questa è la natura di ogni show come il nostro con 23 puntate all’anno. Penso che l’elemento critico dei flash-forward sia comprendere precisamente il punto di inizio e di arrivo della storia e tutte le cose che possono inserirsi nel mezzo, perché se cercassimo di unirle pezzo per pezzo, non funzionerebbe a causa dei flash-forward. In realtà intendo che dovremmo sapere come far finire lo show per fare una simile scelta, è una cosa a cui ho cominciato a pensare fin dalla prima stagione e che si scelga di usare dei flash-forward o altro, spero che comunque sapremo come far finire lo show da prima.