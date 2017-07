Stranger Things: il poster e la première della seconda stagione

Netflix, probabilmente in vista dell’attesissimo panel del San Diego Comic con della serie, rilascia il poster della seconda stagione di Stranger Things, nonché la data del debutto sulla piattaforma di streaming: venerdì 27 ottobre.

Non a caso la seconda stagione debutterà pochi giorni prima di Halloween e nell’epico poster di Netflix vediamo i protagonisti Mike, Dustin, Lucas e Will a cavallo delle loro biciclette mentre guardano, di spalle, la città di Hawkins dominata dalla minacciosa presenza di Demogorgone che fuoriesce come una sorta di demonio da nuvole rosso sangue e dal Sottosopra.

Qui di seguito la breve descrizione dello show rilasciata da Netflix:

“Siamo nel 1984 ed i cittadini di Hawkins, nell’Indiana, stanno ancora cercando di riprendersi dagli orrori del Demogorgone e dai segreti dei laboratori Hawkins. Will Byers è stato salvato dal Sottosopra ma una più grande e sinistra minaccia incombe sui sopravvissuti“.

Tra i nuovi ingressi nel cast per la seconda stagione della serie troviamo Paul Reiser (Mad About You), Sean Astin (Lord of the Rings), Will Chase (Nashville), Sadie Sink (American Odyssey), Dacre Montgomery (Power Rangers) e l’attrice danese Linnea Berthelsen.

Da recenti spoiler rilasciati dal sito TVLine era già stato annunciato che la nuova installazione sarebbe stata ambientata nel 1984, grazie al produttore esecutivo Matt Duffer, che aveva dichiarato:

“L’estate del 1984 è stata fantastica per i film. Sono usciti Indiana Jones ed il Tempio Maledetto, Ghostbuster, I Gremlins e Karate Kid e tutti i ragazzi hanno visto questi film, probabilmente anche più di una volta, quindi li ricordano e possono fare diversi riferimenti a queste pellicole“.

A quanto pare nella serie verrà afatto anche un piccolo omaggio anche a Terminator:

“Viene trasmesso nel cinema locale perché uscì nell’ottobre dell’84“.

la seconda stagione, sempre secondo Duffer dedicherà anche maggiore tempo alla questione della cospirazione governativa e al coinvolgimento del Governo nelle vicende di Hawkins:

“Volevamo affrontare il tema di come abbiano potuto coprire una cosa così grande e cose accade quando non riesci più a tenerla nascosta, per noi era un tema interessante e volevamo toccarlo“.

Il panel di Stranger Things al San Diego Comic-Con, alla presenza del cast e degli autori, si terrà nella mitica Hall H sabato 22 luglio alle ore 15 ore locali (la mezzanotte del 23 luglio in Italia).