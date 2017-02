Supergirl 2: Kevin Sorbo sarà un misterioso avversario per Kara

The CW ha reclutato Kevin Sorbo (Hercules) per il ruolo ricorrente di un misterioso avversario che sfiderà Supergirl nella seconda stagione della serie.

“Sin dai suoi giorni in Hercules, Kevin Sorbo ha portato ruoli così forti sullo schermo che non potremmo essere più contenti di averlo in Supergirl,” ha dichiarato il produttore esecutivo della serie Andrew Kreisberg.

Sebbene non vi sia alcuna conferma circa la possibilità che il ruolo di Sorbo sia collegato a quello di Teri Hatcher, il cui annuncio dell’ingresso nel cast dello show ha preceduto di qualche giorno quello di dell’interprete di Hercules, è possibile che tra i due vi sarà qualche correlazione, soprattutto dopo l’annuncio che anche lei vestirà i panni di una nemica di Supergirl.

Sorbo non è estraneo a ruoli fantastici, dopo essere stato appunto il protagonista di Hercules, serie andata in onda dal 2003 al 2005 per sei stagioni, l’attore ha recitato per altre cinque nella serie di fantascienza Andromeda nel ruolo del Capitano Dylan Hunt ed è stato guest star in The O.C., Hawaii Five-0, Psych e Two and a Half Men.

La seconda stagione di Supergirl va in onda negli Stati Uniti ogni lunedì su The CW.