Supergirl 2: Livewire e Metallo torneranno nella seconda metà della stagione

Supergirl, serie della CW giunta alla sua seconda stagione, riprenderà a fine gennaio negli Stati Uniti con l’episodio dal titolo Supergirl Lives, una dedica al film mai prodotto e scritto da Kevin Smith, autore del nono episodio di Supergirl, dal titolo Superman Lives. La pellicola avrebbe dovuto essere girata negli anni Novanta, diretta da Tim Burton e prodotta da Jon Peters e avrebbe dovuto avere tra i cattivi Brainiac, Lex Luthor e Doomsday, mentre l’attore Nicholas Cage avrebbe dovuto interpretare il suolo principale di Superman, differenze artistiche e problemi economici hanno però portato alla definitiva cancellazione del progetto nel 2001, un’odissea raccontata nel documentario The Death of “Superman Lives”: What Happened? uscito poi nel 2015.

Ma cosa accadrà nei prossimi episodi di Supergirl? Secondo TVLine presto vedremo nella serie Livewire, interpretata da Brit Morgan e Metallo (Frederick Schmidt). Nei fumetti, la prima nei fumetti era Leslie Willis, una DJ di una radio di Metropolis molto critica nei confronti di Superman, durante un concerto Leslie e Superman vengono colpiti da un filmine che le revocherà dei cambiamenti genetici dandole i poteri del controllo dell’elettricità e del magnetismo. Metallo, il cui nome nei fumetti è John Corben è un acerrimo nemico di Superman, nonché un cyborg dal cuore di kryptonite. Il personaggio di Metallo è già apparso nei primi 2 episodi di questa stagione, nel ruolo di un assassino con il compito di uccidere Lena Luthor che viene trasformato in un cyborg a causa del Progetto Cadmus.

Per quanto concerne invece Livewire, gli spettatori l’hanno già incontrata nel quinto episodio della prima stagione della serie, in cui veniva raccontata la trasformazione di Leslie Willis, impiegata della CatCo, in una temibile nemica per Supergirl, ne 18° episodio della stessa stagione, il personaggio è tornato nella serie, alleandosi con Silver Banshee per combattere contro Supergirl e The Flash.

La produttrice esecutiva dello show, Ali Adler, ha aggiunto che in questa stagione torneranno altri volti noti al pubblico, ma che è troppo presto per farne adesso i nomi.

La seconda stagione di Supergirl, riprenderà negli Stati Uniti lunedì 23 gennaio su The CW.