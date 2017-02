Supergirl 2: Peter Gadiot parla della sua moderna versione di Mxyzptlk

Ci sarà da divertirsi con il nuovo episodio di Supergirl dal titolo Mr. and Mrs. Mxyzptlk in cui Peter Gadiot interpreterà il ruolo del più bizzarro dei personaggi della DC Comics.

Intervistato da TVLine, l’attore ha dichiarato:

“Ero davvero sorpreso quando ho fatto le ricerche sul personaggio e ho visto come appariva e penso che gli autori abbiano fatto un’interessante scelta nel mantenere le caratteristiche del personaggio e la sua storia di origine, rendendolo tuttavia più moderno per poter rendere credibile l’idea che Kara potesse prendere in considerazione l’idea di mettersi davvero con lui. Il mio personaggio è in vita da molto tempo e probabilmente conosce il significato della parola solitudine, quando vede Kara quindi non lo attrae solo alla sua bellezza, ma anche le sue abilità uniche.”

Il problema, ovviamente, sarà che se vorrà vincere il suore di Kara, dovrà vedersela con Mon-El, anche se Mxyzptlk non sembra vederlo come una minaccia:

“Per lui Mon-El è una mosca da scacciare, un insetto che si frappone tra lui e Kara. Durante l’episodio gli procurerà sempre maggiori fastidi e le cose diventeranno più complicate quando realizzerà che lui e Kara provano dei sentimenti l’uno per l’altra“.

Questa situazione porterà ad uno scontro diretto tra i due contendenti che Gadiot ha dichiarato essere stato molto divertente da girare, come divertente è stato indossare i panni di Superman:

“Mi è stato detto che solo pochi uomini nella storia hanno indossato il costume di Superman e qualcun altro mi ha detto che io probabilmente sono stato il primo ad indossare il costume di Super-Mxyzptlk, in cui campeggia una grande M. Per me è stato fantastico far parte di questo universo anche se solo per un episodio.”

La seconda stagione di Supergirl va in onda ogni lunedì negli Stati Uniti su The CW.