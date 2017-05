Supergirl 2: quale sarà il look del Generale Zod interpretato da Mark Gibbon?

Andrew Kreisberg, produttore esecutivo di Supergirl, ha anticipato qualche informazione sul personaggio del Generale Zod, rivelando ai i lettori di TVLine il costume che indosserà l’acerrimo nemico di Superman, che sbarcherà a National City in tempo per il finale di questa seconda stagione:

“E’ un po una sorpresa, lo vedremo spesso nell’episodio e posso dirvi che la nostra interpretazione del personaggio è a metà tra il Terence Stamp di Superman II ed il Michael Shannon di Man of Steel, ma gli abbiamo dato una caratteristica in particolare per mettere il nostro personale tocco, almeno a livello visivo“.

Kreisberg ha proseguito dicendo che il Generale Zod che vedremo in Supergirl, interpretato da Mark Gibbon (Smallville) indosserà “qualcosa che ricorderà il look tipo divisa nazista visto nei fumetti degli anni Sessanta e che visivamente avrà un look diverso dall’armatura meccanica del personaggio in Man of Steel o alla tuta spaziale della versione di Richard Donner. Per noi è stato davvero divertente creare il suo look e quando vedrete il contesto in cui farà la sua comparsa, si capirà che non potrebbe essere altro che Zod“.

In quanto al finale della serie, che andrà in onda negli Stati Uniti lunedì 22 maggio su The CW, questa è la descrizione ufficiale dell’episodio: