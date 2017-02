Supergirl 2: rivelati i ruoli di Kevin Sorbo e Teri Hatcher

Kevin Sorbo è pronto per la sua comparsa in Supergirl.

Ospite della Directors Guild of America Awards la scorsa settimana, Kevin Sorbo, il protagonista di Hercules, ha rilasciato qualche anteprima su ciò i fan potranno aspettarsi dal suo ruolo nella seconda stagione della serie della CW.

“Partirò la prossima settimana! Andrò a Vancouver e prenderò parte ad un arco narrativo che coprirà tre episodi in cui Teri Hatcher interpreterà il ruolo di mia moglie,” ha rivelato Sorbo.

L’attore ha anche fatto riferimento a quando, negli anni Novanta, era stato scelto per un ruolo come guest star in Lois and Clark, serie di cui la Hatcher era protagonista femminile e di come poche ore dopo la sua comparsa venne cancellata, “tre mesi dopo quell’evento ottenni il ruolo di Hercules“.

“In Supergirl interpreterò un personaggio che viene da un altro pianeta rivale di Krypton che è stato distrutto.” ha proseguito Sorbo.

Considerata la presenza di Mon-El nella serie ed il fatto che nello show si sia dato ad intendere che il personaggio possa essere in realtà il principe dell’ormai estinto pianeta Daxam, è possibile che Sorbo e la Hatcher interpreteranno il ruolo dei genitori di Mon-el che probabilmente non saranno molto contenti di sapere che loro figlio e una kryptoniana sono così amici.

La seconda stagione di Supergirl va in onda negli Stati Uniti ogni lunedì su The CW.