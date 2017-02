Supergirl 2: Teri Hatcher si unisce al cast della serie

Teri Hatcher torna a recitare in una serie legata all’Universo DC!

L’attrice, interprete di Lois Lane, fu protagonista assieme a Dean Cain (Clark Kent/Superman) nella serie Lois & Clark: Le avventure di Superman andata in onda negli Stati Uniti sulla ABC tra il 1193 ed il 1997 e conclusasi dopo 4 stagioni, entrerà nel cast di Supergirl della CW.

Nonostante la notizia abbia entusiasmato gli appassionati dello show degli anni novanta, le bocche degli autori di Superman sono rimaste cucite e non è stato rilasciato alcun particolare circa il ruolo della Hatcher:

“Senza offesa per tutte le meravigliose attrici che hanno interpretato la parte, ma Teri Hatcher è sempre stata la mia Lois Lane preferita” ha dichiarato il produttore esecutivo Andrew Kreisberg. “Che lei ritorni nel mondo legato a Superman in un ruolo completamente diverso è un autentico regalo per me, per Greg Berlanti e per tutti fan“.

Il co-protagonista della Hatcher in Lois & Clark, Dean Cain è anch’egli apparso in Supergirl nel ruolo del padre adottivo di Kara (Melissa Benoist), Jeremiah Danvers, mentre la Hatcher è stata la madre di Lois Lane, Ella, allora interpretata da Erica Durance in Smallville, nel 2010.

Nella sua carriera Teri Hatcher ha vinto un Golden Globe per il suo ruolo in Desperate Housewives e più di recente è comparsa in The Odd Couple della CBS e nelle pellicole Tomorrow Never Dies e Soapdish.

La seconda stagione di Supergirl va in onda negli Stati Uniti ogni lunedì su The CW.