Supergirl 2: Tyler Hoechlin torna nel ruolo di Superman per il finale di stagione

Comincia finalmente a uscire qualche notizia anche sul finale di stagione di Supergirl, anche se decisamente non molto esaustiva. Come confermato da TV Line, Tyler Hoechlin, l’interprete di Clark Kent, alias Superman, il cui personaggio ha debuttato quest’anno nei primi episodi dello show, tornerà a vestire i panni del famoso cugino di Kara Danvers (Melissa Benoist) nel finale di stagione della serie che andrà in onda a maggio.

Al di là dell’annuncio della sua presenza nella puntata, gli autori non hanno tuttavia rilasciato ulteriori particolari sulla trama della puntata che richiamerà Clark Kent a National City, in occasione del suo debutto Andrew Kreisberg, produttore esecutivo dello show, aveva dichiarato ad E! News:

“Siamo stati contentissimi di aver lavorato con Tyler, è stata un’esperienza meravigliosa. Egoisticamente speriamo di ripeterla, perché ha dato molto allo show.”

Kreisberg, nella stessa occasione, aveva anche dichiarato come il Superman di Hoechlin fosse diverso da quello a cui il pubblico era abituato:

“Eravamo consci della possibilità che il suo arrivo avrebbe potuto distogliere l’attenzione dalla vera protagonista della serie, quindi questo Superman che abbiamo concepito è molto diverso da quello che abbiamo visto fino ad ora. Normalmente, quando vediamo Superman, interpretato da Christopher Reeve, in Man of Steel o nella serie Lois & Clark, è appena diventato Superman, mentre noi volevamo mostrare un personaggio che riveste questi panni da almeno dieci anni ed ormai è molto bravo nel suo ruolo. Superman è stato un personaggio di grande supporto per Kara, come amico, cugino e mentore. Volevamo avere simultaneamente un Superman affidabile ed anche divertente“.

La seconda stagione di Supergirl, con l’episodio dal titolo Ace Reporter, tornerà negli Stati Uniti lunedì 24 aprile su The CW.