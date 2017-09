Supergirl 3: Chris Wood parla di Mon-El e della relazione con Kara

Il cammino di Mon-El, interpretato da Chris Wood, sulla Terra non è stato dei più semplici, credendo di essere l’ultimo rappresentante della propria razza, il principe di Daxam ha faticato non poco a diventare l’eroe che avrebbe potuto essere e durate il Comic-Con di San Diego, l’attore – intervistato da CBR, ha parlato del percorso verso la redenzione del suo personaggio e del rapporto con Kara.

“Mi è sempre piaciuto il suo atteggiamento spensierato” ha spiegato Wood parlando di Mon-El. “E’ divertente interpretare un personaggio con un punto di vista tanto diverso da quello che la gente vorrebbe che avesse, perché lui la pensa come un abitante del pianeta Daxam e penso che abbiano descritto molto bene il suo atteggiamento pieno di humor, nonostante tutte le sfide che ha dovuto affrontare, questo suo modo di fare gioviale, nonostante tutto, è la parte che di lui mi piace di più“.

ARGOMENTI CORRELATI – SDCC 2017: TUTTE LE NOVITÀ SULLA TERZA STAGIONE DI SUPERGIRL

“Il percorso di Mon-El è stato lungo, lo abbiamo visto evolvere in qualcuno che può finalmente diventare un eroe. Come sapete dai fumetti lui ha sostanzialmente gli stessi poteri di Superman, ma è più impassibile rispetto a lui, quindi è stato interessante interpretare una versione del personaggio tanto diversa da quella dei fumetti “.

Wood ha anche parlato della relazione del suo personaggio con Kara:

“Mi piace come bisticciano, mi piace quando devo interpretare questo suo humor un po’ sopra le righe soprattutto perché questi due personaggi hanno una visione delle cose davvero diversa. Il loro sentimento è molto dolce e la loro relazione è tutt’altro che perfetta, una cosa che non viene spesso mostrata in televisione. Una vera relazione è fatta anche di frustrazione, ma questo non vuol dire che non ci sia una forte attrazione tra loro“.

L’attore ha anche detto che spera di poter lavorare di più con Mechad Brooks nella prossima stagione, soprattutto per le implicazioni legate al fatto che James è stato con Kara, anche se lui non ha rimpianti per come la loro storia è finita, gli piacerebbe poter avere più scene con lui, proprio perché tra loro può nascere una grande amicizia a causa del legame con Kara.

La terza stagione di Supergirl tornerà negli Stati Uniti lunedì 9 ottobre su The CW.