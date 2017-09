Supergirl 3: due sostituzioni nel cast della nuova stagione

Come riferito da TVLine, nel sesto episodio della terza stagione di Supergirl gli spettatori potranno fare un tuffo nel passato nella vita di Alex e Kara.

L’episodio flashback ci mostrerà le sorelle Danvers al liceo, ma le attrici che interpreteranno la versione adolescente delle protagoniste dello show saranno diverse da quelle che abbiamo già visto nella serie, nella puntata Alex sarà infatti interpretata da Olivia Nikkanen (The Americans) che – in alcuni flashback delle passate stagioni – era invece stata interpretata da Jordan Mazarati, mentre la giovane Kara sarà interpretata da Izabela Vidovic (The Fosters), quando invece nel passato il ruolo era stato precedentemente interpretato da Malina Weissman, attualmente impegnata nella serie di Netflix A Series of Unfortunate Events.

L’episodio, intitolato appunto Midvale, sarà incentrato sulle due sorelle che faranno un viaggio nella città dove sono cresciute, a Midvale “nella quale rivivranno un misterioso omicidio che ha contribuito a trasformare il loro rapporto nella relazione che conosciamo bene tutt’oggi“.

Qui di seguito un’immagine delle due giovani sorelle Danvers, cosa ne pensate? Somigliano alle loro versioni adulte?

La terza stagione di Supergirl debutterà negli Stati Uniti lunedì 9 ottobre su The CW.