Supergirl 3: Erica Durance nel ruolo della madre di Kara al posto di Laura Benanti

EW ha rilasciato in esclusiva la notizia che l’ex Lois Lane di Smallville, l’attrice Erica Durance, si unirà al cast della terza stagione della serie per un arco narrativo, ma non nel ruolo della reporter/compagna del cugino di Kara (Melissa Benoist).

La Durance, con una mossa a sorpresa, prenderà infatti il posto dell’attrice Laura Benanti che ha interpretato il ruolo della madre naturale di Kara, Alura. La Benanti ha interpretato nello show, sia il ruolo di Astra che quello della sorella gemella Astra, la “cattiva” della prima stagione della serie, il cui personaggio fu poi però ucciso a causa dei molti impegni dell’attrice a Broadway che tornò comunque, per una breve apparizione nella seconda stagione, nel ruolo della mamma della protagonista.

“Sfortunatamente Laura, con cui Greg Berlanti ed io avevamo già lavorato in Eli Stone, non poteva continuare ad interpretare il ruolo a causa dei suoi impegni che la tengono occupata a New York,” ha spiegato il produttore esecutivo Andrew Kreisberg. “Ma siamo fortunati che Erica sia salita a bordo per darci la sua versione della madre di Kara. nella scorsa stagione abbiamo avuto un grande successo con un’altra attrice che nel passato ha interpretato Lois Lane, Teri Hatcher. Sappiamo che Erica continuerà la tradizione dei tanti attori che si sono uniti alla nostra serie, creando una nuova e fantastica versione di uno dei personaggi classici della DC“.

Erica Durance ha recentemente recitato in Saving Hope e non è la prima degli attori di Smallville ad unirsi al cast di Supergirl, essendo stata preceduta dalla Hatcher, Helen Slater, Dean Cain, Lynda Carter ed infine da Laura Vandervoort.

La terza stagione di Supergirl tornerà negli Stati Uniti lunedì 9 ottobre su The CW.