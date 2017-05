Supergirl 3: Floriana Lima non tornerà come regular nella prossima stagione

Nonostante la seconda stagione di Supergirl si sia conclusa con una proposta di matrimonio da parte di Alex Danvers alla detective Maggie Sawyer, le cose potrebbero non andare esattamente come i fan della coppia speravano.

TVLine ha infatti annunciato che Floriana Lima, l’interprete di Maggie Sawyer, divenuta personaggio fisso nella serie durante la seconda stagione, tornerà nella prossima, ma solo per qualche sporadica apparizione. Più che per il suo ruolo nel corpo di polizia di National City, Maggie è diventata un importante membro del cast per la sua relazione con la sorella di Kara, che proprio nella stagione appena conclusa ha fatto coming out e ha trovato l’amore con l’intraprendente detective. Quando, dopo gli eventi del finale di stagione e lo scongiurato attacco dei daxamiti, la città è stata salvata, Alex ha deciso di festeggiare chiedendola in sposa e Maggie si è limitata a sorridere senza dare una risposta diretta.

“Adoriamo Floriana e ci è piaciuto moltissimo lavorare con lei per questa trama di grande ispirazione,” ha dichiarato il produttore esecutivo Andrew Kreisberg. “Anche se nella prossima stagione non potrà tornare come personaggio fisso, a causa di altre opportunità che le si sono presentate, siamo comunque contenti del fatto che potrà tornare per diversi episodi nella terza stagione“.

In un cinguettio affidato al suo profilo Twitter l’attrice ha dichiarato:

“Anche se il ruolo era stato scritto per durare una sola stagione, sono contentissima di essere presente anche nella terza nella quale vedremo proseguire la storia di Supergirl”.

While this role was only meant for one season, I’m excited to appear in season 3, as we see the #Supergirl story unfold #Sanvers #NotOverYet — Floriana Lima (@florianalima) 27 maggio 2017

Intervistata sul set della serie a Vancouver durante una visita sul set di TVLine, l’attrice aveva dichiarato:

“La cosa importante è mostrare la relazione di Alex e Maggie e non focalizzarsi sul fatto che siano due donne… vogliamo trattarla come una qualsiasi altra relazione, ma anche essere consapevoli del fatto che stiamo dando voce ad una comunità che ha bisogno di essere rappresentata più spesso. Vogliamo fare le cose per bene e lo vogliamo fare con coscienza“.

La terza stagione di Supergirl tornerà negli Stati Uniti su The CW presumibilmente ad ottobre del 2017.