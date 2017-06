Supergirl 3: Odette Annable sarà il cattivo della prossima stagione

Proprio come era stato suggerito nel finale della seconda stagione di Supergirl, il prossimo anno la ragazza d’acciaio dovrà affrontare uno dei suoi nemici più temibili, almeno nei fumetti: Reign. Nei comics il personaggio, apparso per la prima volta nel numero #6 dei Nuovi 52 nel marzo del 2012, è il leader dei Worldkiller, nonché un’arma biologica vivente creata da Zor-El la quale si convince che Supergirl sia più potente di Superman dopo aver affrontato quest’ultimo in uno scontro ed averlo battuto e che finirà per scontrarsi con la supereroina quando lei si rifiuterà da unirsi alla sua crociata.

Come riferito da TVLine, il network ha annunciato di aver già trovato il volto dell’attrice che interpreterà Reign in quello di Odette Annable che, nella terza stagione, entrerà a far parte del cast di Supergirl come personaggio fisso, mentre gli autori hanno dichiarato che al livello visivo la Reign della CW sarà diversa da quella dei fumetti.

Andrew Kreisberg, produttore esecutivo dello show, ha dichiarato:

“Greg berlanti ed io volevamo lavorare da anni con Odette e siamo estasiati che lei abbia accettato di unirsi al cast nello spaventoso, potente ed emozionante ruolo di Reing.”

L’arrivo Annable nella serie segnerà una riunione tra l’attrice e Berlanti, produttore di Brothers & Sisters, serie nella quale Odette ha recitato dal 2010 al 2011. L’attrice è anche conosciuta per i suoi ruoli in House, The Astronaut Wives Club e Banshee, nel quale ha avuto modo – assieme alla sua controfigura – di girare alcune scene d’azione davvero notevoli e che fanno quindi ben sperare per il suo ingresso nell’Arrowverse.