Supergirl: in arrivo un epsiodio James Olsen centrico

TVLine ha annunciato che tra i cinque episodi che restano a Supergirl per giungere alla fine di questa seconda stagione, che sarà composta da 22 puntate, il pubblico ne potrà vedere uno quasi interamente dedicato a James Olsen, che avrà una guest star d’eccezione, provenite dalla serie più seguita in questa stagione televisiva This is Us.

Lonnie Chavis, cioè il piccolo attore che interpreta il giovane Randall in This is Us, avrà il ruolo di Marcus, un alieno-bambino che instaurerà uno speciale legame con James Olsen (Mehcad Brooks) dopo che sua madre sferrerà un attacco contro National City.

Nell’episodio, che sarà intitolato City of Lost Children e andrà in onda lunedì 8 maggio, vedremo James Olsen cercare di barcamenarsi tra i suoi impegni come Amministratore Delegato ad interim della CatCo e le sue scorribande notturne nei panni di Guardian.

“C’è un momento molto intenso che condividerò con Mehcad, che riguarda l’accettare se stessi per ciò che si è,” ha anticipato David Harewood, che interpreta il ruolo del capo della DEO J’onn J’onzz, alias Martian Manhunter. “James sarà reclutante a fare qualcosa per aiutare qualcuno in una particolare circostanza e io lo convincerò che, a volte, devi andare contro i tuoi stessi istinti e fare quello che è giusto e non solo quello che si pensa potrebbe essere giusto.”

Harewood ha poi espresso anche il desiderio di vedere il personaggio di Guardian entrare ufficialmente nella DEO:

“Vorrei davvero che James entrasse nel gruppo, Winn è stato un incredibile conquista da quando fa parte della DEO, quindi, forse, un giorno, riusciremo anche a fare in modo che James si unisca a noi.”

la seconda stagione di Supergirl tornerà negli Stati Uniti con l’episodio Lena/Kara centrico intitolato Ace Reporter, lunedì 24 aprile su The CW.