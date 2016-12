Supergirl: qual è il segreto che Mon-El nasconde a Kara?

In una recente intervista con Entertainment Weekly, Andrew Kreisberg, produttore esecutivo di Supergirl, ha anticipato come fra Kara e Mon-El potrebbero frapporsi degli ostacoli, il produttore si stava probabilmente riferendo al segreto su Daxam a cui Mon-El fa riferimento quando era stato intrappolato insieme a Kara in una prigione dagli esponenti del Progetto Cadmusn nel settimo episodio della stagione in corso dal titolo The Darkest Place.

“I segreti non sono mai salutari per una relazione e ovviamente Mon-El nasconde qualcosa. E’ infatti possibile che il suo collegamento con la vita vissuta sul pianeta Daxam non sia del tutto spezzato a giudicare da chi gli sta dando la caccia, quindi questa cosa potrebbe avere delle conseguenze sulla loro relazione.“

Il rapporto tra Kara e Mon-El non era nato sotto i migliori auspici. L’alieno, inizialmente, aveva un atteggiamento molto ostile nei confronti della giovane, dovuto probabilmente anche alla lunga storia di rivalità che è sempre esistita tra i loro due pianeti, la storia del giovane, tuttavia, ha permesso a Kara di fare per lui quello che non ha mai potuto fare per il cugino Superman, dopo che la sua navicella spaziale è andata perduta nella Zona Fantasma ed è poi precipitata sulla terra quando Clark Kent aveva ormai compiuto il suo destino ed aveva indossato i panni di Superman. Nella serie Mon-El ha rivelato a Kara di essere una guardia della famiglia reale di Daxam e che il principe ha sacrificato la propria vita per permettergli di fuggire dal pianeta sulla navicella che è poi arrivata sulla Terra ed è stata appunto trovata da Supergirl.

La relazione tra i due inizialmente è stata tra il cameratesco ed il fraterno, ma – man mano che hanno avuto modo di conoscersi – e vivendo probabilmente lo stesso genere di sensazioni, entrambi sono alieni che si trovano a vivere in mezzo agli umani in un pianeta molto diverso dal loro, tra i due è cominciato a sbocciare un sentimento più profondo culminato in un bacio scambiato nel finale di metà stagione poco prima che il daxamita svenisse a causa di un virus che lo stava lentamente uccidendo, un bacio che poi Mon-El ha finto di non ricordare una volta risvegliatosi e scampato il pericolo.

Quale che sia il segreto che Mon-El nasconde a Kara, sembra chiaro che sia legato alla sua vita su Daxam ed al suo vero ruolo sul pianeta, nonostante Kreisberg si sia rifiutato di rilasciare commenti in proposito, la teoria che va per la maggiore e che circola in rete è che egli sia in realtà il principe daxamita e non una semplice guarda reale oppure che la sua fuga non sia esattamente andata come da lui descritto. Un’altra voce, infatti, teorizza che Mon-El abbia tradito il proprio principe e rubato una navicella per poter fuggire dal suo pianeta, potrebbe quindi essere questo il motivo per cui gli stanno dando la caccia? Mon-El è forse un traditore della sua stessa specie?

La seconda stagione di Supergirl tornerà negli Stati Uniti con l’episodio 2×09 Supergirl Lives, lunedì 23 gennaio su The CW.