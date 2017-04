Uno degli aspetti migliori di Ace Reporter, episodio con cui Supergirl ritorna dopo un lungo hiatus, è che gli autori tornano a occuparsi della carriera di Kara come giornalista dopo essere stata licenziata dalla CatCo. Rispetto alla prima stagione molto più incentrata sulle difficoltà della protagonista a barcamenarsi tra la sua nuova identità di supereroe e la sua carriera, questa seconda ha quasi totalmente dimenticato questo aspetto del personaggio, concentrandosi principalmente sul rapporto di Supergirl con il DEO, decisamente più prominente dello scorso anno. Il fatto che questo episodio in particolare ed in parte il precedente, abbiano dedicato maggiore spazio alla vita lavorativa della protagonista è quindi decisamente un punto a favore della serie, soprattutto per l’interazione tra Melissa Benoist ed il burbero Snapper Carr, interpretato da Ian Gomez, il quale – come accaduto con Cat Grant nella prima stagione – nonostante il suo atteggiamento, finirà per rivelarsi un fan di Kara e le spianerà la strada verso la carriera di giornalista subito dopo averla licenziata.

L’occasione per Kara di tornare ad occuparsi della sua vecchia passione, arriverà con l’invito da parte di Lena Luthor ad una conferenza delle Spheerical Industries, tenuta dal suo Amministratore Delegato Jack Spheer (Rahul Kohli), nonché ex compagno di Lena, nella quale verrà presentata al mondo una nuova miracolosa tecnologia da sfruttare in campo medico grazie all’uso dei nanorobot. Alla fine della conferenza Kara verrà avvicinata da un uomo che le chiederà un appuntamento per la sera stessa per parlare di alcuni problemi legati a questa nuova incredibile scoperta che pare essere in realtà molto meno miracolosa di quanto annunciato dal suo scopritore, permettendole così di tornare ad occuparsi della sia vecchia passione per il giornalismo investigativo. Nonostante l’episodio decisamente non annoi ed il carismatico Kohli riesca a essere assolutamente credibile nel suo desiderio di voler riallacciare i rapporti con Lena, tutta la storia finisce forse per chiudersi in maniera troppo sbrigativa, con la giovane Luthor che si trova a rivivere i sentimenti per un passato amore ed a vederlo morire tutto in un solo episodio. Probabilmente la puntata avrebbe giovato di qualche taglio, soprattutto concernente il B-plot, piuttosto inutile, dedicato a James, Winn e Lyra per lasciare invece più spazio all’ottima performance di Katie McGrath e Rahul Kohli.

Come era stato annunciato dagli autori il rapporto tra Kara e Lana sarebbe stato un elemento centrale dell’episodio, l’amicizia tra le due ragazze continua ad essere uno dei rapporti meglio sviluppati nello show, soprattutto perché in una serie così attenta ai rapporti tra i personaggi femminili che la popolano, è interessante vedere rappresentata anche la semplice e sincera amicizia tra due giovani e forti donne. Le scene più divertenti ed insieme tenere dell’episodio, sono infatti quelle in cui le due attrici condividono lo schermo, da quella al ristornate in cui Kara interrompe in maniera tanto impacciata e strana l’appuntamento della sua amica a quella finale, in cui la protagonista offre il suo appoggio morale e supporto ad una Lena addolorata dalla morte del suo antico amore.

L’episodio finisce poi con una comparsa a sorpresa, con Rhea che fa a Lena un’offerta che probabilmente non potrà rifiutare: quanto impazienti siete di vedere lo sconto finale tra la madre di Mon-El e Supergirl?