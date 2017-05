Tra gli show dell’Arrowverse Supergirl è sicuramente la serie con le maggiori sfide tecniche, soprattutto quando si tratta di mostrare i poteri di Kara (Melissa Benoist) nel suo costume di supereroe ed in episodi ad alto contenuto d’azione come Nevertheless, She Persisted – il finale della seconda stagione – la portata della sfida da affrontare è ancora più grande. Nonostante sia scontato che una serie TV non potrà mai competere con una produzione cinematografica con un budget di milioni di dollari, l’effetto finale non sfigura affatto e rende, dal punto di vista visivo, questo episodio decisamente godibile e degno di nota.

A nostro avviso il problema vero nasce invece con la trama, piuttosto che con la sua esecuzione, soprattutto quando si parla del rapporto Supergirl/Superman.

Lo scorso episodio si era concluso con una scioccata Kara che si trovava a venire attaccata dal suo stesso cugino e nella puntata andata in onda ieri sera negli Stati Uniti, riprendiamo proprio da dove eravamo rimasti, con Rhea che rivela a Supergirl di aver usato della kryptonite d’argento per manipolare la volontà di Superman e fargli credere di stare affrontando il suo più acerrimo nemico, cioè il generale Zod, interpretato per l’occasione da Mark Gibbon. Sicuramente è apprezzabile l’omaggio che gli autori hanno dedicato a Smallville e all’uso della kryptonite d’argento che non è di fatto mai stata citata nei fumetti o nei film di Superman, ma fu usata nella serie della CW proprio con gli stessi effetti sul protagonista Tom Welling. Ciò che risulta più difficile da accettare è tuttavia l’esito dello scontro finale tra i due cugini: introdurre Superman nella serie, per quanto fosse un passo quasi obbligatorio, aveva i suoi rischi, rischi che gli autori hanno deciso di affrontare di petto in questo finale. Che Supergirl sia una serie decisamente femminista non è un segreto per nessuno ed usiamo il termine nell’accezione più positiva possibile: in un mondo abituato a pensare che donne con pari poteri e meriti di un uomo, esse siano comunque inferiori, questa serie – che si rivolge ad un pubblico giovane – ha il merito di aver saputo costruire personaggi femminili forti, indipendenti e capaci di vestire il loro ruolo di eroe con la stessa credibilità di un uomo.

Ciò non toglie che portare sullo schermo una sfida diretta come quella di mettere i due cugini l’uno contro l’altro sia una scelta rischiosa. Persino nei fumetti la questione su chi sia più forte tra Superman e Supergirl non è stata del tutto risolta, sicuramente Superman/Clark ha un fisicità più imponente, ma Kara – quando ha lasciato Krypton, era più grande di suo cugino, quindi aveva già imparato a dosare la propria forza in un pianeta con un’atmosfera più densa di quella della Terra, per questa ragione i fan della ragazza d’acciaio sostengono che Supergirl potrebbe effettivamente avere dei vantaggi strategici su Clark. Poi c’è il partito di chi asserisce che una battaglia tra di loro non avrebbe in sostanza mai fine, perché i loro poteri si equivalgono, e ad avere la peggio sarebbero solo gli innocenti spettatori che finirebbero per diventare danni collaterali di un simile epico scontro. La verità resta però che, nell’immaginario collettivo, essendo Superman un personaggio che il pubblico conosce meglio, sia lui a prevalere in un eventuale scontro, come a dire anche che a parità di forza, non fosse altro per una questione di prestanza fisica, Superman dovrebbe comunque essere più forte della cugina.

Ciò detto (e sia che voi siate Team Superman o team Supergirl), il terreno che gli autori hanno deciso di affrontare con questo finale è davvero delicato perché uno scontro tra i due, a nostro avviso, avrebbe probabilmente meritato un ruolo più centrale nell’episodio. Il fatto che Supergirl sconfigga Kal-El e che lui, per tutta la durata dell’episodio, non faccia altro che ribadire come lei sia “la campionessa della Terra” e l’abbia sconfitto quando lui era al massimo della sua forza e Kara sia tanto superiore a lui, sia per la difficile scelta morale che ha preso, sia sotto l’aspetto fisico, farà probabilmente storcere il naso a molti puristi. Pur comprendendo, al livello narrativo, il motivo della scelta, quella cioè di celebrare l’uguaglianza tra i due sessi e la forza dell’eroina in se stessa, il rischio che la serie ha preso non è sicuramente indifferente.

Come dicevamo lo scontro “fratricida” non è nemmeno il punto focale dell’episodio, che – alla fine – si riduce più all’epilogo della storia d’amore tra Kara e Mon-El, piuttosto che allo scontro finale con Rhea. Per cercare di fermare l’avanzata dei Daxamiti, infatti, Supergirl decide di sfruttare a suo vantaggio un’antica tradizione del loro pianeta e sfidare la regina a duello: la persona che dovesse essere sconfitta dovrà arrendersi alla vincitrice. Avendo appena vinto contro Superman, Supergirl viene ovviamente designata come prima scelta per affrontare Rhea, ma nonostante Kara vada in battaglia con la convinzione di poter sconfiggere l’invasore, Lena Luthor e sua madre le offriranno un piano alternativo. Qualora Supergirl non riuscisse ad avere la meglio su Rhea potrà usare gli effetti di uno strumento ideato originariamente da Lex per bandire Superman dalla Terra a causa della sua capacità di rilasciare nell’atmosfera della kryptonite, rendendola invivibile per Kal-El e qualsiasi kryptoniano. Lo strumento verrà quindi modificato da Lena perché rilasci piombo invece di kryptonite, che ucciderebbe quindi tutti i daxamiti sul pianeta: compreso Mon-El.

Kara, ovviamente, accetterà di usare questo strumento, ma solo come ultima possibile risorsa, perché farlo significherebbe doversi separare per sempre da Mon-El. Come previsto gli eventi andranno nel peggior modo possibile e quando Rhea non rispetterà le regole della sua stessa tradizione e ordinerà ai suoi di attaccare la città mentre lei tiene impegnata Supergirl, rischiando di sconfiggerla grazie alla kryptonite contenuta nel suo stesso sangue, Kara non avrà altra scelta che usare il congegno. Sconfitta Rhea, la separazione da Mon-El sarà ovviamente dolorosa ed amara: per il bene del suo pianeta di adozione, Kara viene costretta ha prendere una decisione che avrà un enorme peso sulla sua felicità e sul suo futuro, una scelta che lo stesso Superman, le dirà, non avrebbe avuto il coraggio di fare, se gli fosse stato chiesto di sacrificare Lois per la salvezza della popolazione della Terra. Con Mon-El sul punto di cedere al piombo nell’atmosfera, i due si diranno addio confessandosi il reciproco amore ed il principe dei daxamiti si salverà salendo sulla sua nave spaziale e allontanandosi dalla Terra. Considerato che poi la navicella sui cui si trova verrà misteriosamente dirottata e, pochi minuti prima della fine dell’episodio, Mon-El sarà risucchiato da una sorta di buco nero, dubitiamo che questa sarà la fine del personaggio e bisognerà attendere la prossima stagione per vedere in che modo e con quali termini Chris Wood tornerà nei panni di Mon-El.

E, sempre a proposito di Supergirl 3, gli autori concludono l’episodio con un flashback che ci introduce alla prossima stagione, in cui vediamo che oltre a Kal-El e Kara, poco prima della distruzione di Krypton, anche un altro bambino è stato salvato e messo in una navicella per evitare la distruzione del pianeta e per essere destinato a regnare sulla Terra, un neonato che sia in senso figurato che letterale, dimostrerà di apprezzare il sapore del sangue.