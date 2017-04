Tempo di sweep e finali di stagione: gli spoiler che cercavate [parte 1]

Come ogni anno nel periodo degli sweep i produttori usano, per così dire, “l’artiglieria pesante“, programmando per alcuni episodi eventi particolarmente attesi dai fan o invitando famose guest star, proprio per ottenere ascolti maggiori nel momento in cui si decide quali sono gli show che fruttano di più in termini di spazi pubblicitari. Tra questi ed i finali di stagione, ci aspetta quindi un mese intendo di scoop e spoiler che, come sempre, TVLine anticipa per noi e che abbiamo diviso in due distinti articoli.

ARROW

Dopo quanto avviene tra Felicity ed Helix mentre il Team Arrow, A.R.G.U.S. ed il dipartimento di polizia di Star City danno la caccia ad Adrian Chase, le cose si faranno intense per Oliver ed il genio del computer che si ritroveranno intrappolati all’interno del covo di Arrow mentre Lyla e Diggle affronteranno qualche problema matrimoniale. Oliver dovrà affrontare anche un altro problema: molti dei criminali condannati grazie a Chase verranno liberati e si vedrà consegnare un misterioso corpo seppellito nel cemento.

FINALE DI STAGIONE (24 MAGGIO): Chase continua ad essere in vantaggio sul Team Arrow, obbligando Oliver ad affrontare il suo passato violento ed a rispondere una volta per tutte alla domanda se sia un killer o un eroe. per farlo, Oliver dovrà rinunciare alla promessa fatta a suo padre in punto di morte, cercando di costruire un nuovo futuro. Con l’approssimarsi della fine di cinque anni di flashback, il pubblico vedrà come Oliver sia riuscito a fuggire da Lian Yu, mentre nel presente dirà addio a questo luogo una volta per tutte.

THE BIG BANG THEORY

L’ex fidanzato di Penny, Zack (Brian Thomas Smith), tornerà nella sua vita, facendole una proposta di lavoro che a Leonard non piacerà affatto:

“Leonard non è a suo agio con l’idea che Penny lavori per il suo ex,” ha anticipato lo showrunner Steve Molaro. “Non so se pensi che potrebbe tradirlo, ma secondo Koothrappali lei prima o poi lo lascerà, perché quindi non potrebbe succedere subito?” A proposito di Raj, molto presto lascerà l’appartamento di Leonard e Penny, ma secondo Molaro “finirà in un posto perfino peggiore della vecchia stanza di Sheldon“.

FINALE DI STAGIONE (11 MAGGIO): L’ex ammiratrice di Sheldon, Ramona (Riki Lindhome) tornerà nella sua vita e proprio nel momento in cui Amy si troverà a Princeton. Molaro precisa, “Sheldon è intelligente, ma potrebbe non essere così intelligente da capire che una ex, brillante nuotatrice olimpica gli sta dando ostinatamente la caccia“.

BLINDSPOT

La misteriosa operazione legata a Sandstorm non verrà conclusa in un solo episodio, ma – come ha precisato il creatore della serie Martin Gero – gli ultimi 4 episodi “comporranno un grande finale” con molte importanti rivelazioni che non risponderanno solo a quesiti sollevati questa stagione, ma anche nella prima. E se siete fan Jeller, Gero ha promesso che il rapporto tra Jane e Weller sarà centrale negli episodi che andranno in onda durante gli sweep. “C’è voluto tempo perché alcune ferite si rimarginassero, ma adesso sono tornati a fidarsi ciecamente l’uno dell’altra. Ci concentreremo molto sul loro rapporto che andrà in una direzione positiva“.

FINALE DI STAGIONE (17 MAGGIO): Anche se Blindspot non è stato ancora rinnovato per una terza stagione, Gero ha dichiarato che il finale potrebbe servire come ultimo episodio di serie o di stagione: “Se sarà la nostra ultima stagione, penso che saranno tutti soddisfatti, ma se non lo sarà, avremo un bel cliffhanger che ci accompagnerà nella prossima stagione. Comunque vada dovrebbe piacere“.

CHICAGO FIRE

Il padre di Dawson “finirà per trasferirsi a casa della figlia e di Casey, causando una certa tensione nella coppia“, ha anticipato il produttore esecutivo Derek Haas. “Il ritorno di Ramon nelle loro vite causerà qualche discussione“. La relazione tra Severide e Anna prenderà una piega insieme “dolce e triste” quando lei scoprirà che il suo cancro è tornato, “Anna cercherà di allontanarlo, perché non vuole che viva questo calvario, ma Severide non glielo permetterà“. Un incidente causerà un conflitto tra Mouch e Cruz, mentre un altro consigliere comunale accuserà Casey di sfruttare la sua carica per i propri interessi quando farà un proposta di legge che aiuterebbe i primi soccorritori come paramedici e pompieri. Brett si trasferirà da Otis e Cruz dopo che ovviamente loro avranno passato al setaccio tutte le sue abitudini.

FINALE DI STAGIONE (16 MAGGIO): Herrmann porterà un giovane ragazzo al campo di baseball di Chicago, il Wrigley Fiel, offrendogli un’esperienza indimenticabile, per il resto “un gigantesco incendio metterà a rischio la vita di molti e la serie si concluderà con un cliffhanger“. Prima che le cose si facciano pericolose il pubblico potrà aspettarsi molte sorprese che riguarderanno i nostri personaggi e che li porteranno all’ultima pericolosa chiamata della stagione.

CHICAGO MED

La misteriosa malattia di Robin e il peggioramento delle sue condizioni, causeranno un conflitto tra Connor e Charles e Charles e Sarah, a causa delle diverse idee che avranno in merito, ha anticipato il produttore esecutivo Andrew Schneider. Considerata la storia personale di Connor, che ha perso la madre suicida a causa della sua malattia mentale “lui si sentirà ancora più motivato ad aiutare Robin“. Per quanto riguarda il grande triangolo amoroso dello show “la parte che riguarda Nina verrà presto risolta“, ma il capitolo che riguarda il rapporto tra Will e Natalie rimarrà ancora “un po’ aperto“. April troverà l’amore con un medico, mentre tra Sarah e Joey potrebbe essere finita. “Noah ha messo decisamente gli occhi sulla specializzanda di psichiatria“, mentre – sul piano professionale – Ethan diventerà medico strutturato.

FINALE DI STAGIONE (11 MAGGIO): la storyline dedicata a Robin sarà centrale nel finale di stagione, ma sarà suo padre, il dottor Charles, ad essere protagonista del cliffhanger finale. la serie introdurrà anche un nuovo cardiochirurgo, una donna sudafricana (Norma Kuhling) “che affiancherà Connor come strutturato e sarà sua diretta rivale sul lavoro“.

CRIMINAL MINDS

Dopo che Jane Lynch è tornata nell’episodio andato in onda il 26 aprile per fornire un importante informazione sul caso che riguarda il figlio, gli ultimi due episodi intitolati Green Light e Red Light, saranno incentrati su Reid per concludere questa lunga storyline che lo ha riguardato.

FINALE DI STAGIONE (10 MAGGIO): Con la conclusione della storyline di Reid, la messer garantisce che ci saranno “delle sorprese“, incluso il ritorno di Derek Morgan (la guest star Shemar Moore) al BAU che tornerà nel ruolo di un semplice civile. la stagione infine si concluderà con un buon vecchio cliffhanger che potrebbe chiarire qualche dubbio sulla posizione di “Scratch, che avrà un ruolo importante nell’episodio. proprio quando penserete che le cose erano finalmente concluse, verrete colpiti da una nuova sorpresa,” ha concluso la showrunner.