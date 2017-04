Tempo di sweep e finali di stagione: gli spoiler che cercavate [parte 2]

Seconda parte dell’articolo dedicata agli episodi degli sweep e ai finali di stagione di alcune delle serie più seguite dai nostri lettori!

EMPIRE

Le cose tra Cookie ed Angelo si faranno persino più serie con il neo sindaco che potrebbe persino fare alla sua bella compagna una proposta di matrimonio. Il penultimo episodio, in onda il 17 maggio, sarà quasi interamente dedicato a Cookie (Taraji P. Henson) collegando in un certo senso il suo personaggio a quello interpretato da George Clooney in Ocean’s Eleven, ha dichiarato la produttrice esecutiva Ilene Chaiken.

FINALE DI STAGIONE (24 MAGGIO): per quanto concerne il finale della terza stagione gli autori promettono che sarà l’episodio più sconvolgente mai prodotto fino ad ora e che introdurrà il misterioso personaggio interpretato da Demi Moore nel ruolo di un’infermiera “Avremo modo di conoscerla meglio nella prossima stagione” promette l’attrice. “Non posso rivelarvi troppo, ma verrà introdotta in una nuova storyline e appena la vedrete, capirete cosa la quarta stagione abbia in serbo per lei“.

THE FLASH

Dopo aver viaggiato nel 2024 per incontrare il futuro se stesso, Barry ed il Team Flash incontreranno la scienziata (Anne Dudek) che potrebbe aiutarli a fermare Savitar, ma dovranno – letteralmente e non senza poche difficoltà – lottare per salvarla da Killer Frost che farà loro un’interessante proposta.

FINALE DI STAGIONE (23 MAGGIO): Dopo aver scoperta l’identità di Savitar, il Team Flash si preparerà all’ultima epica battaglia con il dio della velocità, il tutto mentre deve affrontare una battuta d’arresto. Aspettatevi un cliffhanger finale che lascerà gli spettatori con la domanda su come la serie possa proseguire per la quarta stagione.

GOTHAM

Nonostante Nygma abbia ucciso Penguin “in Gotham non puoi davvero uccidere un cattivo“, promette il produttore esecutivo John Stephens. “E Oswald non è un personaggio facile da uccidere“. Il ritorno di Frank Gordon porterà il nipote Jim a “realizzare di avere un legame di famiglia con la Corte dei Gufi, che dovrà decidere se distruggere o meno“. Raymond J. Barry interpreterà il ruolo di uno sciamano che in un modo piuttosto epico indirizzerà Bruce verso il suo destino, mentre capiremo che Ra’s al Ghul (Alexander Siddig), è stato presente nella vita di Bruce da molto tempo, una rivelazione che ci porterà verso una possibile quarta stagione (la serie al momento non è ancora stata rinnovata).

FINALE DI STAGIONE (5 GIUGNO): La fine della storyline dedicata a Jim e Lee porterà ad una rinascita dei personaggi che diventeranno “più oscuri, pericolosi e cattivi della versione che abbiamo conosciuto fino ad ora“. Bruce, nel frattempo, “faraà un importante passo avanti sulla strada per diventare il Cavaliere Oscuro” e Selina otterrà la sua frusta.

JANE THE VIRGIN

Jane comincia di nuovo ad interessarsi agli uomini, nello specifico alla nuova co-star di Rogelio, Fabian. Ma quando viene finalmente pubblicato il suo libro “le riporterà alla mente i ricordi di Michael e che cosa significhi non rinunciarvi e non perderlo“. Nel frattempo Rafael comincerà a guardare Petra con occhi diversi e la gemella di Petra, Anezka, tornerà a farsi vedere. Rogelio e Xiomara torneranno felicemente insieme anche se dovranno affrontare diverse sfide.

FINALE DI STAGIONE (22 MAGGIO): il personaggio interpretato da Tyler Posey debutterà nel finale della terza stagione e sarà qualcuno che torna dal passato di Jane. Anche Brett Dier, che ha interpretato il defunto Michael, tornerà per il finale rendendo il tutto ancora più emozionante. Ma dopo che Jane ha affrontato tante disgrazie in questa stagione, la produttrice, promette che non subirà altri traumi, anche se il finale sarà come sempre ricco di sorprese e cliffhanger per gli altri personaggi.

LAW & ORDER: SVU

L’episodio del 3 maggio “Real Fake News,” parlerà di un parlamentare accusato ingiustamente di induzione alla prostituzione di alcune minorenni e di concluderà con il team dell’SVU che finirà per scoprire quasi casualmente un traffico internazionale di prostituzione, il tutto mentre un sito metterà sotto accusa le azioni di Benson e Rollins. Poi Stuart Townsend (Salem) interpreterà il ruolo di un leader spirituale nell’episodio del 9 maggio dal titolo “Spellbound,”accusato di aver aggredito una donna in una seduta di ipnosi.

FINALE DI STAGIONE (24 MAGGIO): Un caso di deportazione di una famiglia musulmana avrà un ruolo centrale nella possibile morte di qualcuno e quando scoppierà una violenta protesta, Benson farà una cosa davvero folle per arrestare un sospettato.

LUCIFER

Lucifer tornerà in città nell’episodio del 1° maggio per affrontare la madre e Chloe e “quello che farà non renderà felice nessuna delle due” promette lo showrunner Joe Henderson. “Ma è qualcosa che Lucifer sente di dover fare“. Negli episodi successivi vedremo il rapporto tra Lucifer e Trixie e tra Chloe e Maze, oltre ad introdurre il personaggio di Timothy Omundson (Psych) come un paziente psichiatrico/potenziale omicida che si chiama Dio e “che sembra sapere più di quello che dovrebbe“, vedremo poi improbabili accoppiate come Chloe/Charlotte e Amenadiel/Dan, mentre la carriera della dottoressa Linda verrà messa in serio pericolo.

FINALE DI STAGIONE (29 MAGGIO): In “The Good, the Bad and the Crispy,” “tutti i nodi verranno al pettine mentre Lucifer finalmente trova una soluzione a cosa fare con sua madre. Sarà l’episodio più incredibile che abbiamo mai girato” ha assicurato Henderson. “Sarà esplosivo, ma soprattutto chiuderà tutte le storyline della seconda stagione e si concluderà con un cliffhanger che aprirà la strada alla stagione successiva. Spero che il nostro pubblico si metta a tirare oggetti contro la televisione quando l’episodio finirà“.

SUPERGIRL

L’amicizia tra Lena e Kara sarà messa alla prova dalla potenziale alleanza di Lena con la regina Rhea, il cui misterioso piano prenderà rapidamente piede. Nel frattempo Kara e Maggie uniranno le forze per salvare Alex e James sarà la nuova ed unica speranza di National City nel suo ruolo di Guardian, quando si troverà ad essere il solo a poter proteggere la città da un attacco mortale.

FINALE DI STAGIONE (22 MAGGIO): Oltre ad incontrare il Generale Zod, il pubblico vedrà tornare alcuni dei personaggi più amati della stagione mentre la serie giunge al suo finale. “Con il ritorno di Superman e Cat Grant avremo l’episodio più eccitante di questa stagione” promette Andrew Kreisberg. “vedremo grandi battaglie, grandi guest star e grandi emozioni, sarà fantastico“.