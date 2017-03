The 100 rinnovato per la quinta stagione

Gli stessi fan della serie non si aspettavano la notizia, soprattutto dopo le molte polemiche che hanno seguito le scelte autoriali in questa quarta stagione, ma The CW ha sorpreso tutti rinnovando The 100, trasmessa negli Stati Uniti ogni mercoledì, per una quinta stagione.

Il presidente del network, Mark Pedowitz, ha annunciato il rinnovo la scorsa settimana, senza però chiarire da quanti episodi sarà composta la prossima stagione. The 100 diventa così la nona serie rinnovata da The CW quest’anno per la stagione televisiva 2017-18 insieme ad Arrow, The Flash, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow, Supernatural, Jane the Virgin, Crazy Ex-Girlfriend e Riverdale, nessuna novità, invece, per quanto concerne il fato di iZombie e The Originals le cui nuove stagioni partiranno rispettivamente il 4 aprile ed il 17 marzo, sempre negli Stati Uniti, mentre Frequency e No Tomorrow, che hanno debuttato quest’anno, non dovrebbero essere rinnovate a causa degli ascolti decisamente deludenti.

The Vampire Diaries ha invece appena finito la sua lunga corsa di otto stagioni con il finale di serie andato in onda venerdì 10 marzo.