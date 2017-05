TV Line ha rilasciato la notizia che sia Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) che Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) hanno firmato un nuovo accordo di ben due anni per il ritorno nell’undicesima e dodicesima stagione di The Big Bang Theory, sit-com di punta della CBS, nel quale riceveranno un consistente aumento.

Entrambe guadagneranno infatti 500,000 dollari ad episodio per le due stagione – composte entrambe di 24 puntate – quando nel loro precedente contratto prendevano tra i 175,000 ed i 200,000 dollari per episodio.

L’annuncio del rinnovo della serie per due anni consecutivi era stato fatto già a marzo di quest’anno con il ritorno degli altri cinque membri del cast Jim Parsons (Sheldon), Kaley Cuoco (Penny), Johnny Galecki (Leonard), Simon Helberg (Howard) e Kunal Nayyar (Raj) i quali hanno invece un contratto di 1 milione di dollari per episodio. Entrambe le attrici erano state introdotte nella serie come guest star ai tempi della terza stagione, diventando poi membri fissi del cast l’anno successivo.

The Big Bang Theory va in onda negli stati Uniti ogni giovedì sulla CBS.