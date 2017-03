The Big Bang Theory rinnovato per altre due stagioni

Come era stato anticipato da Jim Parsons qualche tempo fa, il rinnovo di The Big Bang Theory è arrivato puntuale e per ben due stagioni, l’annuncio della CBS è arrivato poco dopo aver promosso a serie il prequel dedicato al giovane Sheldon che verrà lanciato il prossimo anno approfittando del traino di Big Bang.

Il rinnovo è arrivato subito dopo la firma dei contratti da parte di Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar, mentre si attende ancoradi conoscere il futuro nella serie per Melissa Rauch e Mayim Bialik, i cui contratti sono in scadenza per la fine di questa stagione. I due attori sono entrati nella serie come guest star ormai sette anni fa e sono diventati regular nella quarta stagione e guadagnano circa 175.000 dollari per episodio. Dopo la nomination agli Emmy di Mayim Bialik e per il fatto che i due personaggi che interpretano sono diventati ormai parte integrante della storia, le attrici stanno rinegoziando un sostanziale aumento del contratto che dovrebbe portarle a guadagnare quasi quanto i loro colleghi.

CORRELATO – PREQUEL DI THE BIG BANG THEORY, TROVATO IL VOLTO DEL PICCOLO SHELDON

Pur avendo raggiunto la decima stagione, sit-com resta una delle serie più viste in televisione con una media di 19 milioni di spettatori ed un rating di 5.1, The Big Bang Theory è anche la serie più guardata live, con l’incredibile media di 14 mila spettatori per episodio. Inoltre è stata usata per lanciare altri prodotti di successo come: Kevin Can Wait, The Great Indoors, Life in Pieces, Mom, The Odd Couple e Scorpion.

Dal suo esordio, lo show ha generato più di 1 miliardo di incassi per la Warner Bros TV solo per la syndication e si è guadagnato negli anni ben quattro Emmy.

La decima stagione di The Big Bang Theory va in onda negli Stati Uniti ogni giovedì sulla CBS.