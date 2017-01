The CW fa risorgere Constantine come serie animata

La scorsa settimana i TCA per The CW sono stati forieri di grandi annunci, oltre ad aver rinnovato The Flash, Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow, Crazy Ex-Girlfriend, Jane the Virgin e Supernatural il network ha annunciato il ritorno di Constantine.

Il dramma della Dc Comics, adattato in serie TV dalla NBC, ma cancellato dopo una sola stagione tornerà come serie animata per la CW e Matt Ryan, che nello show televisivo ha interpretato il ruolo del protagonista, presterà la voce al protagonista.

Ognuno dei 5 o 6 episodi della serie animata durerà dieci minuti e debutterà nella stagione televisiva 2017-18, Constantine si unirà così all’altra serie animata della CW Vixen, la cui seconda stagione è partita ad ottobre, con l’uscita della serie animata, The CW renderà disponibili per la visione in streaming i 13 episodi della prima stagione di Constantine.

Proprio come Vixen, questa nuova serie animata si svolgerà nello stesso universo di Arrow, The Flash e Legends: poco dopo la cancellazione della serie Matt Ryan era tornato ad interpretare il ruolo di Constantine in un episodio crossover con Arrow, non sorprende quindi che la serie, prodotta come Arrow dalla Warner Bros. Television torni in TV, anche se in questa particolare forma. Al momento non ci sono piani per un nuovo crossover tra i due show, anche se il Presidente della CW, Mark Pedowitz, ha ammesso che a tutti loro piacerebbe veder tornare l’attore nei panni di Constantine.

A produrre la nuova serie animata saranno David S. Goyer, che aveva adattato il personaggio della DC per la NBC nel 2014 e Greg Berlanti e Sarah Schechter.