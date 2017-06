The CW: il network annuncia la programmazione per il 2017-19

Dopo la CBS, The CW è il secondo network a rilasciare la programmazione completa per la prossima stagione televisiva 2017-18 che si aprirà ufficialmente mercoledì 4 ottobre con l’iHeartRadio Musical Festival, che si concluderà il 6 ottobre

A partire da lunedì 9 ottobre riprenderà invece la regolare programmazione delle serie con la première della terza stagione di Supergirl, seguita dalla nuova serie Valor, Crazy Ex-Girlfriend e Jane the Virgin chiuderanno la serie delle première venerdì 13 ottobre. A partire dal 2018 partiranno invece iZombie, The 100 e The Originals, seguite dalle nuove serie Black Lightning e Life Sentence.

Qui di seguito la programmazione al completo:

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE

IHEARTRADIO MUSIC FESTIVAL

VENERDÌ 6 OTTOBRE

IHEARTRADIO MUSIC FESTIVAL

LUNEDÌ 9 OTTOBRE

SUPERGIRL

VALOR (Nuova Serie)

MARTEDÌ 10 OTTOBRE

THE FLASH

DC’S LEGENDS OF TOMORROW

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE

RIVERDALE

DYNASTY (Nuova Serie)

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE

SUPERNATURAL

ARROW

VENERDÌ 13 OTTOBRE

CRAZY EX-GIRLFRIEND

JANE THE VIRGIN