The Flash 3: Anne Dudek in un ruolo misterioso

TV Line ha annunciato in esclusiva che Anne Dudek, che ha interpretato in House il ruolo di Amber Volakis, la sfortunata fidanzata del migliore amico del protagonista James Wilson, morta in un incidente in cui rimane coinvolto anche lo stesso House, entrerà nella cast della terza stagione di The Flash con un ruolo ricorrente.

La Dudek interpreterà per lo show della CW il personaggio di Tracy Brand, descritta come una donna “con una vasta gamma di strane idiosincrasie” che inizialmente non mostrerà nessuna di quelle caratteristiche di grandezza per cui verrà celebrata nel futuro. Tracy, tuttavia, diventerà presto il genio che era destinata a diventare.

Il pubblico potrà vedere per la prima volta Tracy Brand nel ventesimo episodio della serie, che andrà in onda ad aprile.

Oltre al suo ruolo di Amber in House, l’attrice ha recitato in Mad Men, Big Love, Covert Affairs, The Magicians ed in Hampton DeVille, che verrà presto trasmesso da Comedy Central.

La terza stagione di The Flash va in onda negli Stati Uniti ogni martedì su The CW.