The Flash 3: Grant Gustin parla del tentativo di Barry di salvare Wally

Nell’episodio di The Flash intitolato Into the Speed Force, in onda questa sera negli Stati Uniti, Barry Allen cercherà di salvare Wally (Keiynan Lonsdale) che, nel tentativo di affrontare Savitar, ha finito per essere risucchiato dalla Forza della velocità e rimanervi imprigionato al posto dell’acerrimo nemico di The Flash.

Sarà in queste difficili circostanze che Barry incontrerà nuovamente alcuni personaggi che non vedevamo nella serie da ormai qualche tempo come Leonard Snart (Wentworth Miller), Eddie Thawne (Rick Cosnett) e Ronnie Raymond (Robbie Amell), una circostanza di cui la star della serie, Grant Gustin, ha parlato con TVLine:

“Dato che Barry si è già accidentalmente fuso con la Forza della Velocità lo scorso anno, credo che sappia cosa aspettarsi, più o meno, eppure non sarà la stessa cosa.”

Nonostante l’esperienza sarà molto difficile per Wally e Barry, quest’ultimo apprenderà una lezione importante, che potrebbe portarlo a risolvere il problema di Savitar:

“Anche se non sembrerà così, Eddie e gli altri cercheranno di aiutarlo, sia insegnandogli una lezione con le cattive che gettandogli un osso.”

I problemi di Barry poi non sono legati solo a Savitar, ma anche alla sua vita amorosa con Iris (Candice Patton), soprattutto dopo che nell’episodio della scorsa settimana è stato rivelato che le ha chiesto di sposarlo nel tentativo di cambiare il futuro ed evitare che Savitar la uccida:

“A me la scena è piaciuta,” ha dichiarato Gustin ridendo. “Penso sia stata carina, non volevo pensare al motivo per cui l’ha fatta, ma alla proposta in sé e penso che sia stata fantastica!” Eppure la verità è venuta fuori a causa di Wally:

“All’inizio è strano perché non si capisce bene quali siano le nostre intenzioni, ma cercheremo di risolvere la cosa, il fatto è che Barry è concentrato sul fermare Savitar ed un futuro che si rifiuta di accettare“.

Ma esiste un futuro in cui Barry potrebbe chiedere di nuovo ad iris di sposarlo in circostanze completamente diverse e per le giuste ragioni?

“Non ci sarebbe nemmeno bisogno che le circostanze cambiassero,” ha dichiarato Gustin. “Considerato il pericolo di vita che iris corre al momento, penso che questa cosa stia oscurando tutto il resto nella loro relazione. Tutti i rapporti nella serie sono in una strana posizione al momento, perché sono tutti spaventati. Credo che Barry ed Iris debbano fare un po’ di chiarezza. Devono credere nel loro amore ed essere abbastanza coraggiosi da credere nella loro storia“.

La terza stagione di The Flash va in onda negli Stati Uniti il martedì su The CW.