The Flash 3: Tom Felton parla degli ultimi eventi che hanno coinvolto Julian

L’episodio della scorsa settimana di The Flash è stato certamente ad alto contenuto emotivo, soprattutto il suo inaspettato finale, che avrà delle ripercussioni su tutti i membri del Team per il resto della stagione.

Mentre Barry e gli altri decidevano se far tornare su Terra 19 il cattivissimo Abra Kadabra (David Dastmalchian), Caitlin rimane ferita in un’esplosione provocata dal mago venuto dal futuro, ma la dottoressa, con incredibile sangue freddo, riesce a dare indicazioni a Julian che la opererà per salvarle la vita, quando tutto sembrava risolto, un’improvvisa crisi uccide Caitlin e per salvarla, pur agendo contro la sua stessa volontà, Julian le leva il pendente che le impedisce di trasformarsi nella sua spietata controparte salvandole così la vita, ma ad un prezzo davvero alto. Killer Frost è infatti di nuovo in libertà e fugge dagli STAR Lab dopo aver attaccato tutti quanti.

In una recente intervista con TV Line Tom Felton ha parlato di quegli ultimi sconvolgenti minuti dell’episodio:

“Caitlin è ad una passo dalla morte sul tavolo operatorio e all’improvviso ha una crisi, quindi noi cerchiamo di rianimarla. Le facciamo il massaggio cardiaco, cerchiamo anche di far ripartire il suo cuore con un defibrillatore, ma non c’è nulla da fare. Arriviamo ad accettare la sua morte, ma proprio all’ultimo momento, Julian strappa il suo pendente e lei torna in vita, perché i suoi geni da Killer Forst sono molto forti.“

La decisione di Julian, pur avendole salvato la vita, non incontra però il favore degli amici di Caitlin:

“Cisco,” ha proseguito Felton “gli chiede proprio come abbia potuto, perché lei non avrebbe mai voluto trasformarsi e penso che anche il resto del team avrebbe rispettato il desiderio di Caitlin lasciandola morire.”

Ma invece Julian fa per lei una scelta diversa e Caitlin si trasforma in una Killer Frost completamente fuori controllo che obbligherà quelli che una volta erano i sui amici a prendere estreme misure per tentare di fermarla. Secondo l’attore, Julian ha preso quelle repentina decisione anche per i sentimenti che prova nei confronti della donna con la quale sembrava aver recuperato i rapporti dopo aver scoperto che Caitlin lo aveva invitato all’interno del Team per ragioni decisamente egoistiche:

“Per molto tempo Julian ha pensato di essere stato invitato nel gruppo per le sue capacità, ma poi ha capito che forse lei aveva le sue ragioni per volerlo nel team. Quindi Julian è dibattuto sui sentimenti che prova, perché non sa capisce davvero se quello sia il suo posto“.

Quando Caitlin però si scusa con lui per aver ferito i suoi sentimenti, le cose tra i due sembrano tornare a posto ed i due si scambiano anche un tenero bacio prima che Julian decida di salvarle la vita lasciando che si trasformi in Killer Frost, una decisione dovuta sicuramente allo stato emotivo in cui si trovava al momento.

The Flash tornerà negli Stiati Uniti dopo una pausa di quasi un mese con il nuovo episodio che andrà in onda martedì 25 aprile su The CW.