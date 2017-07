The Flash 4: il titolo della première fornisce indizi sulla nuova stagione?

Come era prevedibile, sembra che anche la quarta stagione della serie The Flash trarrà nuova ispirazione dai fumetti.

La writer room della serie si era riunita già circa un mese fa, mentre la produzione ha ripreso a girare proprio questa settimana, con tutti gli attori tornati sul set a Vancouver. Proprio come avevamo già riportato, l’account Twitter ufficiale dell’ufficio di produzione dello show @FLASHProdOffice – adesso misteriosamente scomparso dalla piattaforma del social (il che ci fa legittimamente domandare se la cancellazione del medesimo sia dovuta proprio a quel cinguettio non autorizzato) – aveva condiviso con i fan il titolo della première della quarta stagione di The Flash, che sarebbe appunto The Flash Reborn.

Se il titolo fosse confermato, la cosa sembrerebbe suggerire che il tema della quarta stagione possa fare riferimento alla miniserie a fumetti in sei numeri di Geoff Johns, illustrata da Ethan Van Sciver e pubblicata nel 2009, dal titolo The Flash: La Rinascita. Nella storia di Johns si parla proprio del ritorno del supereroe dopo la sua presunta morte, con la città di Central City pronta a tenere una festa in suo onore. Il Barry Allen che tutti conoscevano, la cui dipartita era avvenuta nella miniserie del 1985 Crisi sulle Terre Infinite, e che fa ritorno poi nella sua città, è tuttavia molto diverso da quello che gli abitandi della sua città ricordano ed è diventato un uomo cupo e tormentato. Nella serie a fumetti si scoprirà poi che responsabile di tutto quello che è successo a The Flash, è il Professor Zoom, l’originale Anti-Flash.

Considerato come è finita la passata stagione della serie, con Barry che sacrifica se stesso per impedire che la Forza della Velocità, privata del suo equilibrio, distrugga l’intera Central City, è facile trovare una connessione tra serie a fumetti e serie TV che potrebbe quindi mostrare proprio il ritorno dell’eroe dopo una lunga scomparsa. Dopotutto gli spoiler hanno già rivelato che la serie riprenderà a sei mesi dagli ultimi eventi del finale di stagione, il che sembra coincidere con una lunga assenza di Barry. Per quanto concerne invece il nuovo nemico di stagione, potrebbe essere Clifford DeVoe, alias Il Pensatore oltre ad un nuovo ingresso nel cast che, così come riportato da TVLine, testerà i limiti del dipartimento che si occupa degli effetti speciali. Come quindi è già successo con la trama di Flashpoint, sembra plausibile arrivare alla conclusione che gli autori dello show prenderanno in prestito solo alcuni elementi di una nota raccolta di fumetti per poterla poi plasmare alle esigenze televisive. E’ infatti improbabile che rivedremo di nuovo l’Anti-Flash nello show, così come Clifford DeVoe non compare nella miniserie The Flash: La Rinascita.

Quello che è altresì curioso sarà vedere se – proprio come nei fumetti – ad ottobre avremo un Barry più cupo e solitario dopo il suo ritorno (inevitabile) dalla Forza della Velocità, soprattutto quando alcune delle critiche ricevute lo scorso anno, riguardavano proprio il fatto che il protagonista della serie, rispetto ai suoi esordi, fosse diventato troppo dark e triste in un contesto come l’Arrowverse in cui questo ruolo era notoriamente prerogativa del minaccio Oliver Queen, alias Freccia Verde.

Il Barry di quattro anni fa, fu proprio presentato al pubblico come l’antitesi del protagonista di Arrow, un giovane allegro e spiritoso che ha finito poi per pagare – stagione dopo stagione – l’inevitabile scotto del peso del suo ruolo, culminato nella sua costante paura di perdere la donna che amava per mano di Savitar. Visto che la caratteristica principale del protagonista della serie a fumetti The Flash: La Rinascita è proprio il suo carattere ombroso e solitario, viene spontaneo domandarsi se gli autori ignoreranno il disappunto del pubblico e andranno comunque in quella direzione o se decideranno di cambiare questo aspetto della trama dei fumetti.

la quarta stagione di The Flash debutterà negli Stati Uniti martedì 10 ottobre su The CW.