The Flash 4: Katee Sackhoff nel ruolo di Amunet Black, alias Blacksmith

La notizia dell’arrivo di un novo membro del cast della quarta stagione di The Flash arriva in esclusiva da EW che annuncia che Katee Sackhoff è stata scritturata per un nuovo ruolo.

L’attrice di Battlestar Galactica sarà infatti Amunet Black, alias Blacksmith, il capo di un mercato nero clandestino che userà ogni mezzo a sua disposizione per rendere remunerativa la sua azienda, compreso scatenare contro il velocista scarlatto i molti metaumani al suo servizio. La Sackhoff apparirà per la prima volta nel quinto episodio della nuova stagione intitolato Girls Night Out, che servirà anche da mini-crossover con Arrow, poiché la Felicity Smoak di Emily Bett Rickards visiterà i suoi amici di Central City e sarà la guest star della puntata.

Nell’universo DC Amunet Black è apparsa per la prima volta nel volume Flash: Iron Heights, pubblicato ad agosto del 2001 in cui, dopo un breve matrimonio con Goldface, Amunet gli ruba l’elisir che gli dava il potere di fondere il proprio corpo con il metallo, dandogli la forma che desiderava e lo usa su se stessa. Il personaggio è a capo di un gruppo clandestino chiamato “Il Network” che è sempre riuscita a tenere nascosto, grazie alla sua capacità di cancellare i ricordi di alcuni dei membri delle forze dell’ordine che si sono imbattuti nei suoi loschi affari. Il personaggio ha anche un collegamento con Il Pensatore, che è già stato annunciato essere il grande cattivo di questa stagione: assieme ad Amunet Black ed ai suoi alleati, il Pensatore attaccò infatti il velocista, lasciandolo gravemente ferito, ma commise l’errore di non permettere loro di finirlo per poter utilizzare il suo cervello, una mossa che permise a The Flash di salvarsi e fuggire. Dopo un ultimo disperato attacco alla città, The Flash sconfigge Blacksmith e finisce incarcerata nel penitenziario di Iron Heights, dove viene gravemente ferita dal Gorilla Grodd durante la sua fuga. Da questo momento in poi, il personaggio non riappare nei fumetti, ma considerati tutti i collegamenti con molti dei personaggi noti alla serie, non stupisce che gli autori abbiano scelto di utilizzarla in questa stagione.

La Sackhoff ha recitato Longmire, 24 e naturalmente Battlestar Galactica.

La quarta stagione di The Flash tornerà negli Stati Uniti, martedì 10 ottobre su The CW.