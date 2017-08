The Flash 4: la reazione del Team Flash all’assenza di Barry Allen

Uno degli aspetti principali che verrà toccato quando The Flash tornerà per la quarta stagione e di cui Candice Patton (Iris West), Jesse L. Martin (Joe West), Kieynan Lonsdale (Wally West) e Carlos Valdes (Cisco Ramon) hanno parlato durante il San Diego Comic-Con, sarà proprio la reazione di tutti i personaggi all’assenza del loro leader sacrificatosi alla fine della terza stagione per la loro e la salvezza degli abitanti di Central City.

“A sei mesi dal sacrificio di Barry, Iris ha in un certo senso preso il suo posto, trovando così un modo per distrarsi“, ha spiegato la Patton. “ovviamente è triste e depressa per il fatto che Barry se ne sia andato e non è sicura se e quando tornerà, quindi vestire i panni del nuovo leader del Team è per lei una buona distrazione. Tutti si chiedono se Barry tornerà mai indietro e lei affronta la questione a modo suo. Vedrete una iris molto, molto diversa all’inizio della quarta stagione, è più dura, un po’ più pessimista e cerca di ignorare il dolore ed andare avanti, cercando di proteggere la città“.

In quanto alla decisione presa da Barry alla fine della passata stagione l’attrice ha commentato:

“lui non l’ha consultata, è stata la decisione di un attimo, quindi penso che quando Barry tornerà dovranno affrontare il problema della loro mancanza di comunicazione. Per quanto quella di Barry ed Iris sia una coppia iconica, non significa che non abbiano problemi sui quali debbono lavorare prima di poter pensare di trascorrere insieme la vita. E questa è un cosa che affronteremo nella quarta stagione“.

Per quanto concerne invece il peso più grande che il personaggio di Joe West ha dovuto sopportare, Martin ha risposto:

“Ovviamente la scelta di Barry di entrare nella Forza della Velocità, perché nessuno se l’aspettava ed è stata la decisione di un momento. Abbiamo passato tutta la scorsa stagione a cercare di salvare Iris e alla fine, dopo essere riusciti nell’intento, Barry se ne va. penso che questa per lui si stata la cosa più devastante. joe inoltre sarà preoccupato per il resto del team d in particolare per Wally ed Iris. Iris ha perso il fidanzato e lui si preoccuperà di come sta reagendo. Poi Wally prenderà il posto di Flash con accanto Vibe e tutti loro dovranno affrontare dei metaumani che minacciano Central City, quindi dovranno tenere il passo pur sentendo la mancanza di Barry. Quindi Joe avrà parecchi danni a cui porre riparo. La sua perdita è devastante, ma questo è il tema dello show, giusto? Sono trascorsi quattro anni e tutte le persone che Joe ama hanno dubito di tutto, quindi questa è una preoccupazione costante per Joe che sarà sempre nella posizione di dover aiutare i suoi figli“.

Per quanto concerne Wally, invece, nonostante sia anche lui triste per l’assenza di Barry, il fatto di dover raccogliere la sua eredità lo farà maturare molto, come ha spiegato Lonsdale :

“Wally non se la passerà affatto male nonostante tutto! Tutto il team dovrà fare del suo meglio e prendersi nuove responsabilità e diventerà una macchina perfettamente oliata che dovrà funzionare anche senza Barry. Kid Flash troverà finalmente il suo ruolo e sarà costretto a crescere e sicuramente si godrà questa nuova libertà ed indipendenza, anche se commetterà degli sbagli, troverà la sua strada, il che è positivo. Ci detto soffrirà come tutti gli altri, pur essendo sicuro che Barry tornerà. Sarà dispiaciuto per Iris sapendo quanto male lei stia e sa che lei è sicuramente la persone che soffre maggiormente per l’assenza di Barry, quindi non si preoccupa tanto per se stesso, quanto per lei“.

Valdes invece ha espresso un diverso punto di vista sulla posizione in cui il Team Flash si troverà all’inizio della quarta stagione:

“posso dirvi che le cose non andranno affatto bene! Saranno trascorsi 6 mesi dalla scomparsa di Barry Allen ed il team si starà arrampicando sugli specchi per proteggere la città. Anche se Kid Flash e Vibe sono sul campo a cercare di risolvere la questione, tutti sanno che senza Barry le cose non sono le stesse. non riusciamo a tenere a bada i cattivi con la stessa efficienza di prima, quindi, alla luce di questi fatti, Cisco fa quanto in suo potere per riavere indietro il suo amico“.

La quarta stagione di The Flash tornerà negli Stati Uniti martedì 10 ottobre su The CW.

