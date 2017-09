The Flash 4: le immagini dal promo della première

Il primo promo non generico pubblicato dal network per la quarta stagione di The Flash ha un qualcosa di nostalgico e che sembra fare un riferimento proprio alla quarta stagione di Smallville, quella in cui Lois (Erica Durance) incontrava per la prima volta un Clark Kent tornato sulla terra dopo una lunga sparizione, il furgone carico di mele che cammina lungo una strada di campagna sembra pericolosamente simile a quello dei Kent per non essere un omaggio allo show.

E dopo quei primi fotogrammi, è subito Arrow, perché la seconda serie che viene in mente ascoltando i medici mettere in guardia Iris (Candice Patton) dalla possibilità che il Barry Allen (Grant Gustin) che conosceva non è lo stesso che è stato ritrovato in aperta campagna, non possono non richiamare alla memoria quei dottori che mettevano in guardia Moira Queen (Susanna Thompson) sullo stato di salute del figlio Oliver (Staphen Amell) ritrovato vivo dopo cinque anni in cui era sparito nel nulla.

Proprio come in quelle occasioni, la domanda che ci si poneva per gli eroi delle rispettive serie stessero bene, la stessa che sorge spontanea per il barbuto Barry tornato dalla Forza della Velocità, con quelli che sembrano poteri centuplicati rispetto a quelli che aveva quando ha lasciato Central City sacrificandosi per salvare i suoi amici ed i suoi concittadini.

Considerato quello che deve avere passato in questo periodo di assenza – dal giorno del finale di stagione dello scorso anno a quello in cui verrà ritrovato sappiamo che saranno trascorsi sei mesi – è facile immaginare che Barry torni dai suoi cari con un notevole carico emotivo, ma lo showrunner Todd Helbing ha dichiarato a TVLine che “il tempo che Barry ha trascorso nella Forza della Velocità gli ha far fronte a tutti i problemi che avuto negli anni passati, con i suoi genitori e con il Flashpoint, quindi, quando torna indietro, in un certo senso si è lasciato tutto alla spalle“.

“Questa cosa ha permesso sia a Barry che a Gran, in molti sensi, di interpretare queste scene con più leggerezza,” ha proseguito Helbing. “La combinazione dell’avere dei copioni molto più divertenti e scherzosi, con lo stato mentale di Barry quando esce dalla Forza della Velocità, hanno cambiato molto lo show. C’è decisamente un tono più comico che ci piace molto al momento“.

E’ quindi evidente come gli autori abbiano scelto la strada di ascoltare le lamentele dei fan, ai quali il tono troppo cupo che la serie aveva preso nell’ultima stagione – soprattutto rispetto ai suoi esordi in cui si poneva in deciso contrasto con il passo più serio e cupo di Arrow – non piaceva affatto e che chiedevano a gran voce di riavere indietro il Barry Allen che avevano conosciuto ed amato agli inizi della serie.

La quarta stagione di The Flash debutterà negli Stati Uniti, martedì 10 ottobre su The CW.