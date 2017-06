The Flash 4: rivelato il nemico della prossima stagione

A rilasciare per primo la notizia è stato il sito di Ausiello, TVLine, che pur non citando fonti ufficiali ha rivelato il nome del nuovo avversario di Barry Allen (sempre che riuscirà a tornare dalla Forza della Velocità e il Barry Allen della quarta stagione sia lo stesso di quello della terza): Clifford DeVoe alias il Pensatore.

ARGOMENTI CORRELATI – The Flash: recensione dell’episodio 3×23 Finish Line [spoiler]

Come promesso dalla showrunner Andrew Kreisberg a marzo di quest’anno durante il panel del PaleyFest, la nuova nemesi di Flash non sarà un velocista, il che – dopo tre anni – è decisamente la scelta giusta da parte degli autori che con la storia di Savitar hanno rischiato davvero molto dal punto di vista narrativo, un rischio a cui – tra l’altro – devono ancora porre rimedio considerato il fatto che il protagonista della serie è al momento imprigionato per l’eternità per espiare le sue colpe e pagare per l’abuso dei suoi poteri.

In quanto al nuovo cattivo, l’arrivo di DeVoe era già stato annunciato durante l’episodio di Abra Kadabra, il metaumano giunto dal futuro di Terra-19 a sconvolgere l’esistenza di barry, al quale aveva detto:

“Ci sono Thawne, Zoom, DeVoe… ma nessuno di loro ti farà del male quanto Savitar,” poi nel finale di stagione andato in onda a maggio il Barry del futuro negli S.T.A.R. Lab aveva detto:

“E questo è il posto in cui ci è venuta l’idea dell’inibitore celebrale da usare contro DeVoe,” e quando Barry aveva chiesto chiarimenti Savitar aveva risposto:

“Ancora non è successo.“

Nell’Universo DC DeVoe è un avvocato fallito che aveva capito che i molti criminali che pullulavano nella città di Gotham, avevano i mezzi, ma non l’intelligenza per essere dei veri leader, motivo per cui decise di diventare la mente che li governava. DeVoe, ideatore di molti congegni, fu infine sconfitto da The Flash, che divenne il suo più acerrimo nemico. Tra le altre cose, il Pensatore creò il “Cappello Pensante“, un potente strumento in grado di emettere forze mentali. Nei fumetti più recenti, DeVoe accetto di prendere parte ad una missione con la Suicide Squad in cambio del perdono per i suoi crimini, missione nella quale apparentemente perse la vita per poi scoprire che era sopravvissuto e morto di cancro poco tempo dopo nonostante i tentativi di Flash di salvargli al vita proprio grazie al “Cappello Pensante“.