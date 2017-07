The Flash 4: svelato titolo e descrizione della première mentre gli attori tonano sul set

The Flash sarà la prima delle serie dell’Arrowverse che tornerà al lavoro sul set. Come annunciato in un tweet dagli autori dello show, tutto il cast riprenderà a girare la quarta stagione della serie proprio domani, dopo le celebrazioni del 4 luglio, la festa di indipendenza americana:

“Pronti per il nostro primo giorno di riprese! Cominceremo domani e sarà epico!”

Ready for our first day of filming Season 4! We get started tomorrow, and it’s gonna be epic! pic.twitter.com/iWhbSjvCvI — The Flash Office (@FLASHProdOffice) 4 luglio 2017

Nell’immagine rilasciata per l’occasione è anche possibile leggere il titolo della prima puntata della nuova stagione: The Flash Reborn, che lascia intendere che il protagonista dello show non resterà quindi imprigionato nella Forza della Velocità troppo a lungo.

Nel frattempo comicbookmovie rilascia la descrizione della première della quarta stagione, che andrà in onda negli Stati Uniti martedì 10 ottobre su The CW:

Imbattersi nel residuo di una versione di se stessi è una cosa che non dovrebbe mai accadere a nessuno, ma questo è esattamente ciò che è successo a Barry Allen (alias The Flash) mentre cercava di proteggere la vita della sua fidanzata Iris West dal Dio della Velocità, noto con il nome di Savitar. La vittoria di Barry è stata tuttavia breve, perché una Forza della Velocità impazzita ha cominciato a devastar Star City, obbligandolo a sacrificarsi per la salvezza di tutti. Con l’uomo più veloce del mondo imprigionato in un’energia extra-dimensionale e ignoti pericoli in agguato nell’ombra, toccherà al Team Flash liberare Barry dal suo personale Inferno.

Il panel di The Flash, per il quale sono attese ovviamente grandi rivelazioni e nuove immagini della quarta stagione, si terrà a San Diego Comic-Con sabato 22 luglio alle 17:10 ore locali, nella Ballroom 20, con ospiti i protagonisti Grant Gustin, Jesse L. Martin, Tom Cavanagh, Candice Patton, Danielle Panabaker, Carlos Valdes e Keiynan Lonsdale.