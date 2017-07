The Flash 4: tutte le novità dal set in vista del SDCC 2017 [SPOILER]

Le riprese della quarta stagione di The Flash sono cominciate a Vancouver la settimana scorsa e su Twitter sono già spuntate immagini decisamente spoiler rubate dal set: nelle foto vediamo infatti Wally West, interpretato da Keiynan Lonsdale, indossare il costume rosso che Barry Allen (Grant Gustin) ha indossato fin dalla seconda stagione.

Nonostante sia ovviamente confermato che Gustin tornerà a vestire i panni del supereroe, non dovrebbero sorprendere – considerato come si è conclusa la scorsa stagione – che Wally possa aver deciso di prendere i panni di The Flash per proteggere la città dai metaumani, mentre il resto del Team, probabilmente, si starà dando da fare nel tentativo di farlo tornare dalla Forza della Velocità.

Tra le altre discrezioni riguardanti la prossima stagione, ThatHashtagShow ha riportato che Ralph Dibny – alias l’Uomo Molla – comparirà nella quarta stagione, il nome di Dibny era stato già fatto nella serie quando, nella prima stagione, era stato elencato tra le persone che erano morte a causa dell’esplosione dell’acceleratore di particelle che aveva trasformato Barry in The Flash. Qui di seguito la descrizione del personaggio che vedremo il prossimo anno e che ci fa pensare che sia proprio questo personaggio che Ausiello, in un recente blind item, aveva detto che avrebbe messo a dura prova il dipartimento degli effetti speciali della serie:

Maschio, trai trentacinque ed i quarant’anni. Pensate a Ryan Reynolds o Chris Pratt, Ralph ha la capacità di allungare il proprio corpo in qualsiasi estensione e per raggiungere qualsiasi dimensione, tuttavia, mentre è facile tornare alle sue dimensioni originali, Dibny recuperare il vecchio senso di verità ed entusiasmo, anche dopo essersi unito al Team degli S.T.A.R. Lab, sarà un compito ben più difficile. Ruolo ricorrente con possbile opzione per diventare regular.

La quarta stagione di The Flash tornerà negli Stati Uniti martedì 10 ottobre su The CW.