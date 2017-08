The Flash 4: tutte le novità sul cast della quarta stagione

Dopo l’annunciata uscita di scena di Tom Felton dalla serie, dal set della quarta stagione di The Flash, giungono delle novità sul casting, TVLine ha infatti riportato l’ingresso nello show di Hartley Sawyer (The Young and the Restless) nel ruolo di Ralph Dibny (alias Elongated Man o Uomo Molla) che avrà un ruolo ricorrente.

Dibny viene descritto come “Un investigatore privato dalla veloce parlantina con delle capacità investigative che rivaleggiano con quelle di Batman e capace di allungare il proprio corpo dandogli diverse forme, dopo aver scoperto le sue nuove capacità, Ralph decide di usare i propri superpoteri per aiutare Flash a risolvere i più grandi misteri che aleggiano su Central City“.

Nei fumetti della DC il personaggio ottiene i suoi superpoteri da un estratto di ginkgo biloba che attiva il suo gene metaumano latente e diventa un fidato alleato di Barry Allen, nonché membro della Justice League of America.

In occasione del San Diego Comic-Con è stato annunciato anche il casting di Neil Sandilands (The 100) come l’interprete del cattivo di stagione, Il pensatore, mentre Danny Trejo (From Dusk Till Dawn: The Series, Sons of Anarchy), il prepotente padre di Gypsy (Jessica Camacho) di Terra 19, Breacher.

E proprio per quanto concerne Jessica Camacho, sempre da TVLine, arriva la notizia che l’attrice è stata scritturata per entrare nel cast della seconda stagione di taken come personaggio fisso. Dopo pesanti cambiamenti in seno al cast, lo show ha aggiunto ben sei nuovi attori fissi: Gaius Charles (John), Brooklyn Sudano (Asha), Monique Gabriela Curnen (Vlasik), Michael Irby (Scott), Jose Pablo Cantillo (Dave) e James Landry Hébert (Rem), con Clive Standen (Bryan Mills) e Jennifer Beals (Christina Hart) confermati come unici attori della prima stagione che torneranno anche nella seconda.

La Camacho, che ha recitato anche in Sleepy Hollow e Last Resort, sarà Santana, un’intelligentissima ex capitano dell’esercito che odia le regole, dall’umorismo pungente e la calcolata spavalderia con una propensione per la logistica. Anche se l’attrice non è un personaggio fisso della serie The Flash, questa novità andrà sicuramente ad intaccare la presenza di Gypsy nella serie che, lo ricordiamo, è anche l’interesse amoroso di Cisco.

La quarta stagione di The Flash riprenderà negli Stati Uniti martedì 10 ottobre su The CW.

