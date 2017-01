The Flash e Supergirl crossover: Darren Criss guest star nel ruolo di Music Meister

Il 20 e 21 marzo andrà in onda un evento speciale che coinvolgerà le serie The Flash e Supergirl con il tanto pubbliczzato crossover musicale che si intitolerà Duet. Il network ha recentemente reso noti i nomi degli attori che prenderanno parte all’evento e che canteranno, oltre ovviamente a Grant Gustin (Barry) e Melissa Benoist (Kara), mostreranno le loro doti canore Jesse L. Martin (Joe), Victor Garber (Dottor Stein), John Barrowman (Malcolm Merlyn), Jeremy Jordan (Winn) e Carlos Valdes (Cisco). Nell’episodio vedremo anche David Harewood (Hank) e Chris Wood (Mon-El) i quali però non canteranno.

Ma la notizia più recente e che ha fatto esultare di gioia i fan di Glee è che ad interpretare il ruolo del cattivo Music Meister sarà un ex compagno di set di Grant Gustin e Melissa Benoist: Darren Criss.

“Con i protagonisti di Flash e Supergirl ex attori nella serie Glee come non potevamo mettergli contro Darren Criss, un altro personaggio adorato dai fan della stessa serie?” Ha commentato il produttore esecutivo Andrew Kreisberg intervistato da TV Line. “Nel corso degli anni siamo rimasti senza parole per il suo talento e non vediamo l’ora di vederlo alle prese con il personaggio di Music Meister“.

Come successo in occasione di Invasion! gran parte dell’azione del crossover si svolgerà all’interno dell’episodio di The Flash e coinvolgerà solo pochi minuti finali dell’ora di Supergirl. In Glee il personaggio di Gustin, Sebastian, fu introdotto nella terza stagione ed era quasi un cattivo che flirtava con Blaine (Darren Criss) per far ingelosire Kurt (Chris Colfer). Nel 2015, in un’intervista con Entertainment Tonight il protagonista di The Flash, rivolgendosi a Darren dichiarò:

“Amico, dobbiamo farti entrare in questo show, non so in che modo, ma dobbiamo farlo,” e dopo due anni, desiderio esaudito!

Il crossover dal titolo Duet andrà in onda lunedì 20 e martedì 21 marzo negli Stati Uniti, su The CW.