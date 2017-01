Grandi novità, o meglio, grandi ritorni in programma per la terza stagione di The Flash: a poco meno di una settimana del ritorno della serie dal lungo hiatus invernale lo show ha annunciato il ritorno sul set di alcuni personaggi davvero inaspettati, soprattutto considerato il modo in cui avevano lasciato la serie. Il primo nome è quello di Robbie Amell, in un esclusivo scoop Entertainment Weekly ha dichiarato che l’attore riprenderà per un episodio il ruolo di Ronnie Raymond.

Ronnie, nonché il marito di Caitlin Snow (Danielle Panabaker), nella prima stagione dello show era stato creduto morto dopo l’esplosione provocata dagli STAR Lab, per poi rivelare che era in realtà sopravvissuto per trasformarsi in un metaumano divenuto poi Firestorm grazie alla fusione con il dottor Martin Stein (Victor Garber). Poco dopo aver sposato Caitlin, l’uomo era però morto sacrificandosi per aiutare Barry, alias Flash a distruggere il passaggio che si era aperto su Terra 2 e che rischiava di risucchiare l’intera città di Central City. Ora sembra che Ronnie tornerà in una puntata, anche se non sono stati rilasciati ulteriori dettagli che possano spiegare se ciò avverrà in una diversa linea temporale o se magari sarà un doppelgänger proveniente da un’altra realtà come quello di Terra 2 che aveva il suo volto e si faceva chiamare Deathstorm, morto poi per mano di Zoom (Teddy Sears).

Il secondo ritorno, non meno inaspettato, è invece quello dell’attore Rick Cosnett che dal suo profilo Twitter ha annunciato al pubblico il suo rientro nella serie. Il suo personaggio, il detective di polizia Eddie Thawne, era uscito alla fine della prima stagione, sacrificando se stesso in quanto discendente di Eobard Thawne ed era tornato brevemente nella seconda stagione quando Barry aveva viaggiato nel tempo per potersi consultare con il dottor Wells, cioè, Eobard Thawne. In quell’occasione Barry era riuscito a convincere con l’inganno Eddie a registrare un messaggio di addio per Iris poiché i due erano stati fidanzati per lungo tempo. Anche in questo caso gli autori non hanno rilasciato dettagli su come ed in quale forma il personaggio farà ritorno, né tanto meno se apparirà in uno o più episodi.

“Odio stuzzicare ma ora posso dirlo: tornerò in The Flash“.

Ok, hate to tease you but now I can say it: I’m coming back on #TheFlash Photo credit @HarveyHouseP @SpencerAHarvey @lloydharvey pic.twitter.com/Cu7POAZ5IW — Rick Cosnett (@RickCosnett) 16 gennaio 2017

La terza stagione di The Flash tornerà negli Stati Uniti martedì 24 gennaio con l’episodio Borrowing Problems from the Future su The CW.