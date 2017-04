The Flash: le immagini della serie che fanno discutere i fan [spoiler]

Quando Barry andrà nel futuro, nel 2024, nel diciannovesimo episodio della terza stagione di The Flash dal titolo The Once and Future Flash, la vita che le versioni del futuro dei suoi amici staranno vivendo sarà molto triste.

Immagini © 2017 The CW Network, LLC. All rights reserved.

Nella puntata, che andrà in onda martedì 25 aprile, Barry cercherà la risposta sull’identità ancora segreta di Savitar correndo verso il futuro nella speranza di salvare Iris ed al suo arrivo avrà in modo di incontrare tutti i suoi amici e membri del Team Flash i quali saranno stati profondamente segnati dalla morte di Iris.

“E’ un futuro in cui Iris è stata uccisa e tutti sono cambiati a causa di queste circostanze,” ha spiegato Candice Patton a TVLine e il Barry del futuro sarà ovviamente la persona che avrà ricevuto il colpo più duro. “Vedremo questa versione di Barry Allen che non ha affatto superato la morte di Iris West,” ha proseguito la Patton, mentre Grant Gustin ha aggiunto:

“Sarà distrutto“.

Ma le foto che hanno scatenato i fan non sono tanto le immagini promozionali per il prossimo episodio, quanto quelle “rubate dal set” e pubblicate da JustJaredjr.com.



(Clicca sull’immagine per accedere alla Gallery)

Nella sequenza di foto vediamo tutti i membri del Team Flash vestiti di nero, come se avessero preso parte ad un funerale e all’appello sembrano esserci tutti tranne il personaggio di Caitlin Snow (Danielle Panabaker), che sappiamo essersi trasformata in Killer Frost. A chi stanno dando l’estremo saluto i protagonisti della serie? Della stessa giornata sono anche alcuni scatti di Grant Gustin , Tom Felton, Keiynan Lonsdale e Carlos Valdes in un cimitero.

La terza stagione di The Flash riprenderà negli Stati Uniti martedì 25 aprile su The CW.