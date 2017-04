Nel caso ve lo foste chiesto vi diamo subito la risposta che cercate: no, The Once and Future Flash, non rivelerà l’identità di Savitar che – ancora una volta – ed a sole poche puntate dalla fine della stagione, continua a rimanere un mistero. Nonostante la frustrazione per questa identità segreta tenuta ancora nascosta – gli autori devono davvero sperare che la rivelazione finirà per essere tanto sorprendente quanto sperano – l’episodio è comunque di quelli ad alto contenuto emotivo.

In quello che sembra forse il momento peggiore per allontanarsi dal suo Team, con Killer Frost che si è data alla fuga e minaccia le vite di tutti, Barry annuncia ai suoi amici di aver deciso di andare nel futuro per cercare di scoprire l’identità di Savitar, precisamente nel 2024, spiegando al resto del Team che gli sarà comunque possibile tornare indietro esattamente dal punto e nel momento in cui è partito, per evitare che in sua assenza capiti qualcosa che possa mettere in pericolo i suoi compagni.

Grazie all’aiuto di Wally, Barry viaggerà quindi di 8 anni avanti nel tempo, per trovare una realtà davvero devastante: Cisco sembra l’unica persona desiderosa di riunire quello che una volta era il Team Flash, ma dopo aver aver avuto le mani amputate in uno scontro con Killer Frost, ha perso i suoi poteri, Wally si trova sostanzialmente in uno stato catatonico bloccato su una sedia a rotelle dopo aver avuto la spina dorale spezzata in uno scontro con Savitar, H.R. sembra l’unico a cavarsela discretamente bene, dopo essere diventato uno scrittore di romanzi, Joe è l’ombra di se stesso a causa della perdita di Iris, Julian lavora in una prigione in cui può tenere d’occhio Killer Frost, Barry è diventato un uomo solitario e completamente avulso dal mondo e su tutti grava il peso della scomparsa di Iris.

Rispetto agli standard di The Flash, questo episodio è particolarmente oscuro ed il futuro che Barry si trova davanti è persino più desolante e triste di quanto immaginasse, soprattutto perché non riesce ad accettare la resa del Barry del futuro. Nonostante però le paure del protagonista, se c’è qualcosa che questo episodio ci dice è che probabilmente Iris non morirà alla fine di questa stagione, proprio per il fatto che ci viene mostrato già come sarebbe la realtà senza di lei. In sostanza sarebbe inutile aver sprecato l’impatto emotivo di quanto visto in questa puntata se le intenzioni degli autori fossero davvero quelle di far morire la donna amata da Barry, perché diventerebbe tutto un inutile déjà-vu, mentre siamo certi che lo scopo ultimo di The Once and Future Flash sia invece quello di mostrare al pubblico qualcosa che altrimenti non avrebbe avuto l’opportunità di vedere.

Assistendo ai danni commessi dalla resa del futuro se stesso, Barry – dietro insistenza di Cisco – decide di rimanere per aiutarlo a ricucire i rapporti con i suoi amici, riuscendo a coinvolgere nuovamente il Barry del futuro nella lotta al crimine e ricostituendo infine il Team Flash. Con Tom Cavanagh alla regia di questo episodio, veniamo infine lasciati con due indizi importanti per quanto riguarda Savitar: il primo è che Killer Frost stringerà con lui un’alleanza ed il secondo è che Barry scoprirà che il suo terribile nemico nel futuro verrà fermato dopo essere stato imprigionato nella Forza della Velocità grazie all’invenzione di una scienziata che lo aiuterà a sconfiggerlo dopo la morte di Iris. Nonostante quindi il nostro eroe non riesca a scoprire ciò che desidera, quanto meno tornerà nel passato con un’importante informazione che potrebbe aiutarlo a salvare la donna che ama ed a cambiare il corso della storia.