Ammettiamo di avere sentimenti contrastanti per quanto concerne il finale di The Flash, probabilmente dovuti al fatto che questa terza stagione in certi momenti, soprattutto all’inizio con il Flashpoint e tutti i danni che ha provocato nell’Arrowverse, è stata caratterizzata da diversi alti e bassi, faticando a decollare all’inizio e migliorando poi da metà corsa in avanti. Allo stesso modo Finish Line risulta meno efficace nella prima parte, per poi migliorare sul finale. Chiunque conosca i meccanismi di uno show televisivo che non sia Game of Thrones, sa che ci sono alcuni personaggi che, per quanto possano essere messi in pericolo, difficilmente verranno eliminati: l’idea che Iris West potesse quindi morire, per quanto affascinante, ha sempre avuto una relativa presa sul pubblico, perché in pochi credevano davvero che la protagonista femminile della serie potesse essere sacrificata sull’altare del Dio della Velocità.

Dopo la fine dell’episodio della scorsa settimana, inoltre, in molti avevano intuito che H.R. sarebbe stato colui che avrebbe salvato la giornata, sacrificandosi per Iris e per la città intera e prendendo il posto della fidanzata di Barry per impedire al piano di Savitar di compiersi. Per quanto quindi gli eventi non siano risultati esattamente una sorpresa, dobbiamo ammettere che sono comunque stati interpretati con la giusta dose di pathos, tanto da lasciare un senso di vuoto con la scomparsa di H.R.. Questa giocosa e macchiettistica versione di Harrison Wells, per quanto ci abbia intrattenuto e divertito, non poteva avere una vita troppo lunga, perché avrebbe finito inevitabilmente per stancare il pubblico ed il fatto quindi che il personaggio se ne sia andato a costo di un sacrificio così alto e per salvare i suoi amici è la migliore forma di rispetto che gli autori avrebbero potuto attribuirgli.

Salvata Iris, il paradosso che ha contribuito a creare Savitar è stato così cancellato, ma – questo punto – gli autori hanno deciso di dare una strana spiegazione per tenere il cattivo in gioco, adducendo la scusa che, per la scomparsa definitiva di Savitar, sarebbero occorse alcune ore, il tutto, ovviamente per aumentare l’effetto drammatico dell’episodio grazie al fatto che il velocista rapisce Cisco e, sotto la minaccia di uccidere Caitlin/Killer Frost, lo costringe a trasformare lo Speed Force Bazooka che aveva costruito per eliminarlo, in un congegno che permetta di disperderlo nel tempo, rendendolo così onnipotente.

Il Team Flash, nel frattempo, cerca di riprendersi dallo shock di essere davvero riusciti ad evitare il peggio, pur avendo perso uno di loro, ed invece di affrontare Savitar approfittando della sua confusione per il fallimento del suo piano, Barry decide di provare a portarlo dalla sua parte. Come gli autori avevano anticipato, il rapporto tra il protagonista della serie ed il cattivo di questa stagione, sarebbe stato inevitabilmente diverso. Per quanto la versione cattiva di Barry abbia cercato di uccidere la persona che lui più ama al mondo, Flash è convinto che – condividendo gli stessi ricordi ed, inevitabilmente, gli stessi sentimenti – Savitar possa essere recuperato e portato dalla loro parte e, con l’aiuto di Iris, lo convincerà a recarsi agli S.T.A.R. Lab per impedire la sua morte. la duplicità di questo personaggio, del Barry cattivo, è così interessante che, per quanto efficace sia stato l’effetto sorpresa della rivelazione della vera identità di Savitar, giunta così tardivamente, rimpiangiamo che gli autori non abbiano dato più spazio alla possibilità di questi due personaggi di interagire più a lungo, perché Grant Gustin è stato così bravo nell’interpretare queste due diversi ruoli di se stesso, che avrebbe meritato sicuramente più tempo sullo schermo e soprattutto maggiore approfondimento. Se fosse stato dedicato meno spazio al Flashpoint o ad episodi filler e la vera identità di Savitar fosse stata rivelata con qualche episodio di anticipo, sarebbe stato più facile, per lo spettatore, comprendere sia la devastazione e la solitudine di Savitar che il senso di colpa di Barry per averlo creato, senso di colpa, tra l’altro, che lo porterà a prendere una decisione davvero drastica alla fine dell’episodio.

Nonostante Savitar sembri accettare quindi l’offerta di Barry di aiutarlo, presto scopriremo che è stato tutto un imbroglio per permettergli di sferrare il suo ultimo attacco che porterà inevitabilmente ad uno scontro finale. Savitar, inoltre, non sarà l’unico ad aver giocato d’astuzia, perché anche Cisco non modificherà il Bazooka come ordinatogli, ma lo trasformerà piuttosto in un congegno che permetterà a Jay Garrick di fuggire dalla sua prigione. Nella battaglia finale, il potente Dio della Velocità finirà per essere sconfitto da The Flash ed ucciso proprio dalla persona che aveva predetto avrebbe assassinato quando Iris gli sparerà proprio un attimo prima che si dissolva per sempre.

Anche in questo caso, quando tutti festeggiano ma sull’orologio mancano ancora quindici minuti per la fine dell’episodio, si intuisce che gli autori hanno lasciato qualcosa in serbo per il pubblico ed inevitabilmente, quando una tempesta creata dall’instabilità della Forza della Velocità che ha perso il suo velocista colpisce la città, comprendiamo che la missione di Barry non si è conclusa. Per evitare la distruzione Central City, se non di tutto il pianeta, Barry comprende infatti che deve sacrificarsi ed entrare nella Forza della Velocità per ristabilire il giusto equilibrio, un sacrificio che, più che un gesto eroico, deve essere visto – come il protagonista stesso sottolinea – come l’espiazione per i danni causati. Se Barry non avesse creato Flashpoint, nulla di tutto quello che abbiamo visto accadere in questa terza stagione sarebbe accaduto e soprattutto era arrivato il tempo che il protagonista della serie si prendesse le sue responsabilità e accettasse le conseguenze dei suoi errori. La scelta degli autori di far sacrificare Barry, suona quindi molto come un’ammissione di colpa: tutti i danni creati dal Flashpoint avevano trasformato The Flash in un personaggio molto diverso da quello ottimista e positivo degli esordi, era quindi giunto il tempo che venisse fatto qualcosa di concreto per ristabilire lo status quo, d’altra parte – nell’Arrowverse – c’è posto per un solo eroe schivo ed ombroso e, se non altro per una questione di anzianità, quel ruolo spetta ad Oliver Queen. A cosa porterà questa drastica scelta è difficile dirlo, Barry potrebbe essere salvato dai suoi amici oppure, una versione diversa di lui, proveniente chissà da quale linea temporale, potrebbe giungere a prendere il suo posto, certamente questa decisione ha tutto un aspetto di un’azzeramento degli eventi di questa terza stagione e del desiderio degli autori di poter ricominciare daccapo e dare nuova linfa non solo al protagonista dello show, ma anche ai membri del suo Team, come Caitlin, decisa ad accettare Killer Frost come parte di sé o Wally, a cui Barry ha lasciato la responsabilità di proteggere la città e Wells, che tornerà ad avere il suo importante ruolo nel gruppo. Tutti avranno una nuova missione a partire dall prossima stagione e tutti avranno anche bisogno di un nuovo leader.