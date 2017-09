The Gifted: la Fox rilascia i primi sei minuti del pilot

Un’altra delle attesissime serie di questa stagione televisiva è lo show della Fox, The Gifted, uno show nato in collaborazione con la Marvel che porta il mondo degli X-Men sul piccolo schermo. Nello show Stephen Moyer e Amy Acker interpretano il ruolo di due genitori che scoprono che i figli Lauren (Natalie Alyn Lind) ed Andy (Percy Hynes White) sono dei mutanti in un mondo in cui sono perseguiti come criminali. Per difendere la propria famiglia Reed, Caitlin ed i loro figli diventeranno così dei fuggitivi aiutati dallo stesso gruppo clandestino di mutanti che Reed aveva sempre combattuto nel suo ruolo di procuratore distrettuale di un Governo repressivo, deciso ad uccidere chiunque abbia dei poteri.

La serie debutterà negli Stati Uniti lunedì 2 ottobre su Fox ed il network ha recentemente rilasciato i primi sei minuti dell’episodio pilota in cui vediamo per la prima volta il gruppo di mutanti che aiuterà poi la famiglia Strucker composto da Marcos, alias Eclipse (interpretato da Sean Teale), John/Thunderbird (Blair Redford) e Lorna/Polaris (Emma Dumont) intervenire in aiuto di una sconosciuta Clarice/Blink (Jamie Chung) che tenta di fuggire dalla polizia, rischiando così di essere anche loro catturati.

In Italia, The Gifted arriverà mercoledì 18 ottobre alle ore 21:00 sul canale Fox di Sky.