The Good Fight: come gli autori hanno cambiato il pilot per la vittoria di Trump

In un’interessante intervista con Entertainment Weekly, Robert e Michelle King, autori di The Good Fight, hanno spiegato come l’inaspettata elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti li abbia constretti a cambiare alcune scene del pilot, prima dell’annuncio del vincitore alle elezioni, infatti, lo show apriva con Diane Lockhart (Christine Baranski) che faceva espliciti riferimenti alla vittoria della Clinton, prima donna a diventare Presidente. nello specifico, in una delle prime scene Diane parlava del suo desiderio di voler cambiare vita, proprio ispirata dalla vittoria della Clinton:

“Come molti altri pensavamo che Hillary Clinton avrebbe vinto la corsa alla Casa Bianca,” hanno spiegato i King. “Quindi avevamo scritto questa scena in cui Diane decideva di ritirarsi dalla professione forense perché ormai aveva raggiunto tutti i traguardi possibili,” ma dato che gli showrunner volevano anche che la serie rispecchiasse il più possibile gli eventi storici reali “anticipando anche eventi non ancora occorsi, abbiamo deciso di mostrare il giuramento di Donald Trump” che, nella realtà, avverrà con la cerimonia dell’Inauguration Day, il prossimo 20 gennaio, cioè il giorno dopo il debutto dello show.

Come abbiamo già anticipato nella serie apparirà anche Carrie Preston nello stesso ruolo interpretato in The Good Wife dell’avvocato Elsbeth Tascioni oltre a Cush Jumbo (Lucca), Sarah Steele (Marissa), sempre proveniente dal precedente show e nuovi personaggi interpretati da Delroy Lindo, Paul Guilfoyle, Bernadette Peters, Justin Bartha, Erica Tazel e Gary Cole che tornerà ad interpretare il ruolo del marito di Diane, Kurt McVeigh, mentre Zach Grenier (David) e Jerry Adler (Howard) saranno le guest star del pilot.

L’episodio pilota di The Good Fight andrà in onda negli Stati Uniti domenica 19 febbraio su CBS All Access.