The Good Fight: il poster ed il primo promo dello show

Novità dallo spinoff di The Good Wife, dal titolo della The Good Fight, serie della CBS All Access che debutterà in America domenica 19 febbraio, in una recente esclusiva, TV Line ha rivelato che il personaggio interpretato da Rose Leslie, la Ygritte di Game of Thrones, sarà gay ed avrà anche una relazione stabile con un’altra donna, di cui però non è stato rivelato il nome. Maia, questo il nome del personaggio della Leslie, sarà la figlioccia di Diane Lockhart (Christine Baranski) ed insieme alla sua madrina sarà coinvolta in una truffa finanziaria che manderà entrambe in rovina, costringendole a trasferirsi a Chicago per lavorare in un nuovo studio legale.

Nella serie apparirà anche Carrie Preston nello stesso ruolo interpretato in The Good Wife dell’avvocato Elsbeth Tascioni e nel cast troveremo anche Cush Jumbo (Lucca), Sarah Steele (Marissa) ed nuovi personaggi interpretati da Delroy Lindo, Paul Guilfoyle, Bernadette Peters, Justin Bartha e Erica Tazel oltre a Gary Cole che tornerà ad interpretare il ruolo del marito di Diane, Kurt McVeigh, mentre Zach Grenier (David) e Jerry Adler (Howard) saranno le guest star della première.

L’episodio pilota di The Good Fight andrà in onda negli Stati Uniti domenica 19 febbraio su CBS All Access.