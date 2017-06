The Last Tycoon: il promo e la data della serie firmata Amazon

Amazon, ed il servizio di streaming, questa estate porterà il suo pubblico nella vecchia Hollywood.

Venerdì scorso è stata infatti lanciata la data d’uscita per la nuova serie dal titolo The Last Tycoon, con protagonisti Matt Bomer (White Collar) e Kelsey Grammer (Frasier), il nuovo show debutterà con il primo episodio della prima stagione, venerdì 28 luglio.

Tratto dall’omonimo romanzo di F. Scott Fitzgerald, The Last Tycoon è ispirato alla vita del magnate dell’industria cinematografica Irving Thalberg e segue le storie della promessa del Hollywood Monroe Stahr (Bomer) “mentre si scontra con il suo boss e figura paterna Pat Brady (Grammer) per l’anima del loro studio cinematografico,” descrive la sinossi della serie. “In un mondo reso più difficile dalla Grande Depressione e dalla crescente influenza internazionale di Hitler in Germania, The Last Tycoon mostra le passioni, la violenza e le incredibili ambizioni della Hollywood degli anni Trenta.”

Nel cast: Lily Collins (The Blind Side), Rosemarie DeWitt (United States of Tara), Dominique McElligott (House of Cards) and Mark O’Brien (Halt and Catch Fire) oltre alle guest star Jennifer Beals (Taken) e Eion Bailey (Once Upon a Time). Produttori esecutivi della serie sono Billy Ray (Captain Phillips) e Christopher Keyser (Tyrant).