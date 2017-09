Vorremmo poter dire che bisogna davvero amare il genere per poter apprezzare l’umorismo piuttosto vacuo di The Orville, ma la serie con protagonista Seth McFarlane nei panni del comandante Ed Mercer dell’astronave Orville, che ha il chiaro intento di omaggiare con la sua grottesca comicità le gesta degli eroi di Star Trek, fatica davvero a decollare. Quando scriviamo grottesco, intendiamo il termine nella sua più profonda accezione, perché il genere di gag a cui assistiamo comprendono il protagonista che coglie la propria moglie Kelly Grayson (Adrianne Palicki) in pieno tradimento con un alieno che, colto sul fatto, eiacula un liquido blu dalle sopracciglia o il suo amico e primo pilota Gordon Malloy (Scott Grimes) che si presenta al suo primo giorno di lavoro con una birra in mano ed evita per un soffio un incidente catastrofico nei cieli fingendo di pilotare ubriaco quando viene ripreso dal suo superiore.

Immagini ©2017 Fox Broadcasting Co. Cr: Noah Schutz/FOX

La première di The Orville si svolge ad un anno dal fatidico tradimento, quando ad Ed – che ha preso molto male la fine del proprio matrimonio – viene offerto dall’ammiraglio Halsey (Victor Garber) il comando di una piccola nave come “ultima spiaggia” per provare le sue capacità dopo un periodo piuttosto difficile in cui l’uomo si è lasciato andare deludendo i suoi superiori. L’unico problema è che Ed scopre di dover accettare come secondo in comando proprio la moglie fedifraga, con la quale – nonostante lei giuri di essere pentita del tradimento – il protagonista ha un rapporto comprensibilmente teso.

La serie, tra battute scontate e la presentazione del cast/equipaggio composto da Penny Johnson Jerald nei panni della dottoressa Claire Finn, Halston Sage in quelli dell’ufficiale per la sicurezza Alara Kitan, J Lee in quelli del navigatore John Lamarr, Peter Macon il serio e compassato Bortus ed il razzista robot intergalattico Isaac, interpretato da Mark Jackson, prende così forma in una versione spaziale di una commedia familiare in cui Ed e la ex moglie Kelly fungono da genitori, mentre il resto dell’equipaggio prende il ruolo dei “figli” che subiscono i malumori dei loro ufficiali in comando mentre litigano tra di loro, certi di non essere uditi dagli altri attraverso una sottile porta da cui, ovviamente, i loro compagni di viaggio ascoltano ogni loro parola.

Con queste premesse lo show non lascia decisamente il segno, tranne per il suo evidente sforzo di essere una caricatura di Star Trek, ma un’imitazione così precisa che – quando durante i Television Critics Association, a Dana Walden è stato chiesto se non temevano di essere citati in giudizio da chi detiene i diritti della serie – l’amministratore delegato della Fox ha sostanzialmente risposto di avere le spalle coperte da un validissimo team di avvocati, dimostrando senza andare troppo per il sottile come il network sia pienamente consapevole delle “somiglianze” tra gli show. Similarità che sono comprensibili, considerata la non celata passione di McFarlane per la saga o il fatto che The Orville abbia tra i suoi produttori esecutivi nomi come Brannon Braga, che ha iniziato la propria carriera nel team degli sceneggiatori di Star Trek: The Next Generation e David A. Goodman, che ha lavorato in Star Trek: Enterprise e soprattutto ha firmato il famigerato terzo episodio della quarta stagione di Futurama “Così fan tutti” in cui Star Trek viene dichiarato fuorilegge per paura che i trekkies, i fan della serie, abbiano acquisito troppo potere, divenuto ormai un classico dell’animazione ed uno dei più divertenti omaggi alla saga mai prodotti.

Per una serie TV di questo genere, tra l’altro, non si può certo dire che la Fox abbia stretto i cordoni della borsa, perché gli effetti speciali che si vedono, soprattutto all’inizio dell’episodio, di una futuristica New York ed i set decisamente ampi e costruiti con meticolosa precisione, non sono certo di quelli a basto costo e non avrebbe potuto essere altrimenti quando si sceglie come regista Jon Favreau (Iron Man, Cowboys & Aliens). La domanda principale tuttavia resta: perché investire tanto in uno show che, alla fine dei conti, risulta così piatto? Se, e sottolineiamo SE, la serie sopravviverà alla prima stagione e all’impatto di una critica non certo stellare da parte della stampa, probabilmente sarà perché il network dovrà in qualche modo ammortizzare i costi decisamente alti dell’intera operazione, ma questo non vuol dire che questo show meriti davvero.

The Orville va in onda negli Stati Uniti tutte le domeniche su Fox.