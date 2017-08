The X-Files 11: conferme e nuovi ingressi nel cast della nuova stagione

Anche nell’undicesima stagione di The X-Files, Mulder e Scully si serviranno della collaborazione dei loro nuovi “mini me“, introdotto nella stagione speciale dello scorso anno dalla Fox.

EW ha infatti confermato il ritorno di Robbie Amell e Lauren Ambrose nei loro ruoli degli agenti dell’FBI Miller (Amell) ed Einstein (Ambrose), una coppia composta rispettivamente da uno scettico ed una credente nell’esistenza degli alieni in una perfetta contrapposizione al duo originale dei due più famosi agenti. Nel revival della serie, Miller ed Einstein, erano stati presentati nel penultimo episodio della stagione, dal titolo Babilonia,quando hanno affiancato gli agenti più anziani per indagare su attacco terroristico avvenuto in Texas. Ancora non è stato rivelato in quanti episodi dell’undicesima stagione la coppia apparirà, ma sicuramente entrambi gli attori non vedono l’ora di rivestire i loro ruoli, in particolare la Ambrose, in riferimento alla sua esperienza sul set, aveva dichiarato:

“lavorare sul set di uno show iconico come questo ti rende più umile, tutti quanti ci hanno accolto a braccia aperte e si sono dimostrate persone incredibili con cui lavorare ed io ho un grande rispetto per Chris Carter e per lo show che sono riusciti a creare in questi lunghi anni“.

Nel frattempo, da un tweet di David Duchovny, sappiamo che le riprese della nuova stagione sono ricominciate, sempre a Vancouver, ad inizio agosto e quelli di Miller ed Einstein non saranno li unici volti conosciuti che vedremo nella nuova stagione.

Guess where I am? Yup. pic.twitter.com/yhNlNGTxu3 — David Duchovny (@davidduchovny) 3 agosto 2017

Deadline ha infatti annunciato che Barbara Hershey sarà un personaggio ricorrente nella serie nei panni di Erika Price descritta come “una figura di potere che rappresenta una misteriosa organizzazione“.

L’undicesima stagione di The X-Files che, lo ricordiamo, sarà composta da 10 episodi, debutterà negli Stati Uniti nel 2018 su Fox.