The X-Files 11: la Fox annuncia il ritorno della serie per una nuova stagione

Considerato il successo della decima stagione di The X-Files trasmessa dalla Fox lo scorso anno e soprattutto il finale cliffhanger era solo questione di tempo prima che il network riuscisse a raggiungere un accordo per la stagione 11 della serie.

Infatti la Fox ha annunciato che il seguitissimo show ritornerà per la stagione televisiva 2017-18 con altri 10 episodi. Ovviamente sia David Duchovny che Gillian Anderson faranno parte del progetto nei ruoli degli agenti dell’FBI Fox Mulder e Dana Scully, così come a produrre la nuova stagione sarà il creatore originale della serie, Chris Carter.

“Personaggi iconici, trame coinvolgenti e creatori coraggiosi sono i segni caratteristici di uno show televisivo di successo,” ha dichiarato David Madden della Fox Entertainment. “E queste sono solo alcune delle ragioni per cui una serie come The X-Files abbia avuto un impatto tanto forte in milioni di spettatori in tutto il mondo. La creatività di Chris, unita al brillante lavoro di David e Gillian hanno continuato ad alimentare questo fenomeno della cultura pop e non vediamo l’ora di vedere i nuovi misteri che Mulder e Scully scopriranno nel prossimo capitolo di The X-Files“.

Nonostante i costi elevati di produzione, The X-Files continua a essere sinonimo di successo per la 20th Century Fox TV, con la decima stagione che ha avuta una media di 13,6 milioni di spettatori ed un rating di 4.8 che hanno fatto guadagnare allo show il terzo posto tra le serie più viste lo scorso anno dopo Empire e The Big Bang Theory.