The X-Files 11: le prime immagini della stagione al New York Comic-Con

La Twentieth Century Fox Television ha annunciato che le prime immagini dell’undicesima stagione di The X-Files saranno presentate in esclusiva al panel dedicato allo show presso il New York Comic-Con, domenica 9 ottobre al quale saranno presenti il creatore dello show Chris Carter assieme alle star David Duchovny, Gillian Anderson e Mitch Pileggi.

L’undicesima stagione sarà composta, come la precedente, da 10 episodi.

Per quanto concerne il cast al momento è stato reso noto che, oltre a Duchovny ed alla Anderson, tornerà sul set anche Mitch Pileggi nel suo ruolo di assistente del direttore dell’FBI Walter Skinner, mentre EW ha confermato il ritorno di Robbie Amell e Lauren Ambrose nei loro ruoli degli agenti dell’FBI Miller (Amell) ed Einstein (Ambrose). Nella decima stagione Miller ed Einstein erano stati presentati nel penultimo episodio dal titolo Babilonia. Deadline ha invece riportato in esclusiva che Barbara Hershey avrà un ruolo ricorrente nella stagione nel ruolo di Erika Price, descritta come “una figura misteriosa che rappresenta un’altrettanto misteriosa organizzazione“.

Le riprese della nuova stagione sono cominciate da qualche settimana a Vancouver, in Canada, ma non sono mancate le polemiche: a giungo era stato infatti annunciato che a scrivere gli episodi della nuova stagione sarebbero stati tutti autori maschi, una notizia che non ha incontrato il favore del pubblico, né della protagonista Gillian Anderson, che ha espresso la propria perplessità circa questa decisione. In seguito alle critiche esplose online non solo Chris Carter ha aggiunto due donne nella stanza degli autori, ma con un gran battage pubblicitario qualche mese dopo è stato reso noto che due dei dieci episodi sarebbero stati diretti da due donne: Carol Banker e Holly Dale. La prima, che ha una lunga storia con The X-Files, è stata coordinatrice dei copioni dal 1999 al 2002 ed ha diretto uno degli episodi dello spinoff The Lone Gunmen, la seconda ha alle spalle più di 100 ore di televisione per aver diretto episodi di Grimm, Timeless e Reign.

L’undicesima stagione di The X-Files debutterà negli Stati Uniti ad inizio 2018.